Produženi vikend za Sretenje, od 14. do 17. februara, uz neradne dane koji padaju u ponedeljak i utorak nakon vikenda, idealna je prilika za kratko putovanje i predah od svakodnevice. Četiri dana su sasvim dovoljna za kvalitetan odmor, bilo da je reč o relaksaciji u banji, boravku na planini, gradskom vikendu u inostranstvu ili mirnom povlačenju u prirodu. U nastavku donosimo pregled najtraženijih destinacija u Srbiji i okolini, uz okvirne cene smeštaja za dve osobe na tri noćenja.

Odmor u regionu: Temišvar i Segedin

Za one koji žele kratko putovanje van zemlje, a bez dugih vožnji i komplikovane organizacije, Temišvar i Segedin su među najpraktičnijim opcijama. Oba grada nude lepu arhitekturu, bogatu gastronomiju i dovoljno sadržaja za tri do četiri dana opuštenog obilaska.

U Temišvaru se cene hotela za tri noćenja za dve osobe kreću oko 50.000 dinara, dok su apartmani u sličnom cenovnom rangu, u proseku oko 50.000 dinara. Međutim, apartmanski smeštaj u ovom gradu nudi opcije i za turiste za manjim budžetom, te je tri noćenja moguće ostvariti i za samo 12.000 dinara. Sam grad je poznat po šarmantnom centru, trgovima i kafićima, pa je idealan za parove i sve koji žele laganu šetnju i predah.

Segedin je nešto skuplji kada je reč o hotelima, za tri noćenja potrebno je izdvojiti od 25.000 do 60.000 dinara, dok se apartmanski smeštaj može pronaći već od 18.000, pa sve do 45.000 dinara. Ovaj mađarski grad posebno je atraktivan zbog termalnih kompleksa i spa centara, pa produženi vikend može biti kombinacija gradskog i wellness odmora.

Banje u Srbiji

Kada je reč o domaćim destinacijama, banje su tradicionalno među najtraženijima tokom praznika. Produženi vikend je idealan za spa tretmane, bazene i lagane šetnje.

Vrnjačka Banja, kao najpoznatija banjska destinacija u Srbiji, nudi širok raspon smeštaja. Hoteli višeg ranga sa spa sadržajima za tri noćenja za dve osobe mogu dostići cenu i do 200.000 dinara, dok se apartmani mogu pronaći već u rangu od 10.000 do oko 40.000 dinara. Razlika u ceni uglavnom zavisi od kategorije objekta i uključenih usluga poput polupansiona i velnes paketa.

Sokobanja je pristupačnija opcija. Apartmanski smeštaj za tri noćenja za dve osobe može se pronaći i za samo 8.000 dinara za 3 noćenja, a cene se dalje kreću do oko 40.000 dinara. Ova destinacija je posebno privlačna jer kombinuje planinski vazduh i banjski ambijent, pa je pogodna i za šetnje i za opuštanje.

Banja Koviljača takođe nudi povoljniji raspon cena. Apartmani za produženi vikend kreću se u rasponu od 8.000 do oko 40.000 dinara za 3 noćenja i dve osobe, dok su hotelske cene u proseku oko 40.000 dinara, u zavisnosti od paketa. Poznata po lekovitim termalnim izvorima, ova banja je dobar izbor za mirniji i zdravstveno orijentisan odmor.

Planine za aktivan predah

Za one koji žele aktivniji odmor, planinske destinacije su odličan izbor tokom februara. Zimska sezona je još u toku, a produženi vikend može se iskoristiti za skijanje, sankanje ili jednostavno uživanje u planinskom ambijentu.

Kopaonik je tradicionalno među najskupljim destinacijama. U periodu praznika, apartmanski smeštaj za tri noćenja za dve osobe može se kretati od oko 60.000 do 90.000 dinara, dok hoteli sa dodatnim sadržajima često prelaze 100.000 dinara, u zavisnosti od kategorije i lokacije.

Zlatibor nudi širi raspon cena. Apartmani se mogu pronaći već od 45.000 do 60.000 dinara za tri noćenja, dok hoteli srednje kategorije uglavnom koštaju između 70.000 i 120.000 dinara za dve osobe. Zlatibor je pogodan i za porodice i za parove, uz bogatu ponudu restorana, spa centara i šetališta.

Tara i Divčibare predstavljaju povoljniju alternativu. Na Tari se apartmani za tri noćenja mogu pronaći od oko 35.000 do 55.000 dinara, dok su Divčibare često među najpristupačnijim planinskim destinacijama, sa cenama od oko 30.000 do 50.000 dinara za dve osobe.

Odmor uz vodu i u prirodi

Za mirniji produženi vikend, destinacije poput Srebrnog jezera ili Fruške gore nude kombinaciju prirode i povoljnijih cena. Apartmanski smeštaj za tri noćenja na Srebrnom jezeru može se naći u rasponu od 30.000 do 45.000 dinara. Fruška gora, sa brojnim vikendicama i manjim smeštajnim objektima, takođe omogućava sličan budžet, uz dodatnu prednost blizine Novog Sada.

Koliko je potrebno izdvojiti

Za produženi vikend za dve osobe, okvirni budžet za tri noćenja može se kretati od 30.000 do 200.000 dinara, u zavisnosti od destinacije i tipa smeštaja. Najpovoljnije opcije su apartmani u manjim banjama i planinskim centrima, dok su luksuzni hoteli sa spa sadržajima i popularne planinske destinacije znatno skuplji.

Na ukupnu cenu treba dodati troškove prevoza, hrane, eventualnih ski-pasova ili spa tretmana, što budžet može dodatno uvećati.