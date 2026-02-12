Slušaj vest

Na šesti tender Hrvatskih autocesta (HAC) za dodelu koncesije nad odmorištem Marune prijavila se kompanija „Degusto“ iz Grebaštice. Iako je registrovana za obavljanje delatnosti koje zadovoljavaju uslove iz konkursa, otvara se dilema da li firma sa samo jednim zaposlenim može da obnovi zapušteni hotel i uredno izmiruje koncesionu obavezu tokom narednih 35 godina.

HAC bi ovim postupkom mogao konačno da reši sudbinu odmorišta Marune na auto-putu A1 kod Jasenica. Posle četiri godine i pet neuspelih pokušaja, na poslednji konkurs za koncesiju nad nedovršenim i napuštenim hotelom, poznatim kao Velebitska kraljica, stigla je samo jedna ponuda.

Reč je o firmi „Degusto“ iz Grebaštice, nadomak Šibenika, koja je registrovana za čak 45 različitih delatnosti. Među njima su projektovanje, građenje i nadzor, poslovanje nekretninama, kao i upravljanje projektima.

Takav širok spektar registrovanih delatnosti mogao bi se smatrati prednošću pri ocenjivanju ponude, jer je konkursom propisano da budući koncesionar mora da se obaveže da će, uz bankarsku garanciju od 300.000 evra kao osiguranje kvalitetne izgradnje i opremanja, sopstvenim sredstvima dovršiti i opremiti hotel kategorije najmanje tri zvezdice ili motel, kao i urediti fasadu objekta. Predviđeno je da svi radovi budu završeni u roku od dve godine, dok bi koncesija trajala 35 godina.

Jedan zaposleni i milionska dobit

Prema podacima servisa Poslovna Hrvatska, „Degusto“ ima samo jednog zaposlenog. U upravljačkoj strukturi navedeni su direktorka Antonija Bralić i prokurista Josip Periša.

Antonija Bralić je ujedno i jedina članica uprave firme „Permitto“, takođe sa sedištem u Grebaštici, registrovane za organizaciju izvođenja građevinskih projekata. Ta kompanija nema zaposlenih, a od 2021. godine posluje bez prihoda i uz minimalne gubitke. Josip Periša je, s druge strane, predsednik Glavnog odbora Hvidre, najvećeg udruženja branitelja u Hrvatskoj.

Ipak, ostaje pitanje da li „Degusto“ realno može da obnovi Velebitsku kraljicu. Osim činjenice da zapošljava samo jednu osobu, pažnju privlače i finansijski pokazatelji. U 2023. godini firma je ostvarila prihod od 11,95 miliona evra uz dobit od 310.000 evra. Godinu dana kasnije prihodi su pali na 4,19 miliona evra, dok je dobit porasla na 2,53 miliona evra. Finansijski izveštaji za 2025. godinu biće dostupni tek na proleće.

Foto: Shutterstock/Mario Krpan

„Degusto“ je ponudio mesečnu koncesionu naknadu od 4.500 evra, što je svega 80 evra više od minimalnog iznosa koji je zahtevao HAC. S obzirom na veličinu objekta i njegovu atraktivnu lokaciju uz auto-put A1, uz sve planirane radove, ponuđena suma deluje relativno niska.

Ne otkrivaju planove

- Svesni smo javnog interesa za navedeno odmorište, međutim, s obzirom na to da je još uvek u toku postupak izbora, tj. odluke o izboru ponude, za sada bi bilo prerano govoriti o našim budućim planovima. U samom konkursu su uglavnom definisani dinamika izgradnje i namena navedenog odmorišta. Tek nakon odluke o izboru i eventualnog potpisivanja ugovora bićemo otvoreni za vaša pitanja i izlaganje naših budućih planova - poručili su iz "Degusta" za "Tportal".

Podsetimo, Velebitska kraljica bila je ambiciozna investicija Mladena Nekića, poznatog kao „kralj pršute“, koji je pre 16 godina podigao kredit od 2,97 miliona evra za izgradnju odmorišta. U međuvremenu je propala njegova firma „Mataš“, a potom i „Jasen“, preko koje je pokušao da dovrši projekat.

Zbog dugovanja prema državi i spora oko vlasništva nad objektom površine 8.000 kvadrata, koji je Nekić smatrao svojim, nakon dugotrajnog sudskog postupka država je 2023. godine preuzela nekretninu i pokrenula postupke dodele koncesije.

Prethodni tender okončan je u oktobru prošle godine, a kao najpovoljniji ponuđač izabrana je firma „Flota Energy“, u vlasništvu Ivana Pehara. Međutim, konkurs je na kraju poništen jer ta kompanija nije uspela da obezbedi traženu bankarsku garanciju od 300.000 evra.