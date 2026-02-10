Slušaj vest

Kaže da će veštačka inteligencija u velikoj meri raditi na uparivanju podataka.

Prijavu za upis svojine "Svoj na svome" podnelo je skoro dva i po miliona građana. Ranko Šekularac kaže da je rok za primedbe mesec dana, a da prva rešenja prijave za upis svojine, gde nema pritužbi, građani mogu očekivati već u narednih nekoliko dana na svojim kućnim adresama.

- Kolege iz agencije su spremne i u pogledu tehničko-tehnološke opremljenosti, ali i u pogledu ljudi. Veštačka inteligencija će u velikoj meri raditi svoj posao uparivanja svih podataka koji su u prethodnom periodu prikupljeni - objašnjava državni sekretar u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Dodaje da ne očekuju nikakve ozbiljnije probleme.

- Sigurno će biti nekih manjih oscilacija u pogledu efikasnosti jer je broj prijava preveliki, ali ćemo to rešavati na jedan dobar i zakonit način - istakao je Šekularac.

Kako kaže, važno je da je zakonski rok za prijavu ispoštovan i iskorišćen.

Prema njegovim rečima u narednim komunikacijama s nadležnom agencijom, građani će dobijati adekvatne upite o dodatnim dopunama i izmenama koje bi trebalo da dovedu do pozitivnog rešenja.

Oštećeni nadvožnjaci i mostovi

Kada je reč o stubovima nadvožnjaka u Bulevaru Oslobođenja gde su uočena oštećenja, Šekularac navodi da su još ranije JKP "Beograd putevi" radili analizu statičke stabilnosti te konstrukcije i zaključili da nema opasnosti po pešake i učesnike u saobraćaju.

- Oni su zaključili ugovor s izvođačem i krajem ove nedelje se očekuje uvođenje u posao. Pored zaštitnih traka postavljene su i barijere za usmeravanje pešaka. Od momenta uvođenja u rad rok je 120 dana za završetak radova. Apelujem da se sugrađani uzdrže od kretanja na toj deonici dok traju radovi - navodi državni sekretar.

Posebno naglašava da je potrebno u kontinuitetu i periodično vršiti provere statičke stabilnosti takvih objekata.

- Nakon pada nadstrešnice Ministarstvo je uputilo nalog da se svi objekti u javnoj nameni provere i da ih o tome izveste. Svakako da u pogledu nekih hitnih intervenciju lokalne samouprave i okruzi moraju da preduzmu mere iz svoje nadležnosti i preduprede svaku neželjenu posledicu - kaže Šekularac.

Takođe, dodaje i da je jedan od naprednih koraka i sama priča o rekonstrukciji Pančevačkog mosta koji još uvek čeka tačan datum početka radova.

- To je decenijska tema koja je mučila naše sugrađane. Tako da je sama ideja o rekonstrukciji Pančevačkog mosta – revolucionarna ideja. Ja mogu da garantujem da će frekvencija saobraćaja biti usmerena na alternativne pravce ukoliko za to bude potrebe - objasnio je državni sekretar.

Zašto su se ponovo uznemirili stanari u Kneza Miloša 42

Gradilište u Ulici kneza Miloša 42 u Beogradu, na kome su u maju zaustavljeni radovi, ponovo je uznemirilo građane nakon što su se prošle nedelje pojavili radnici i mašine.

- Ministarstvo ovde nije bilo nadležno, međutim, investitor je nakon ishodovanja lokacijskih uslova iskoristio zakonsku mogućnost i ishodovao građevinsku dozvolu - navodi Šekularac.

Kako kaže, za oba ova akta je prethodio adekvatan i zakoniti urbanistički plan koji je verifikovan na jednoj od sednica Komisije za planove.

- Ono što Komisija nije znala da tumači u trenutku izdavanja potvrde jeste tačnost podataka koji su uneti u idejno rešenje i faktičkog stanja na terenu - kaže Šekularac.

Navodi da je nakon sastanaka u Ministarstvu, koji su inicirali građani, doneta odluka i izdat nalog za vanredni inspekcijski nadzor.

- Inspekcija je zaključila da postoje izvesna odstupanja, odnosno da faktička stanja u idejnom rešenju nisu odgovarala onom na terenu. Dalja procedura je da je inspekcija obavestila Komisiju koja je stupila u komunikaciju sa investitorima koji su dobili sugestije kako da koriguju urbanistički projekat kako bi uklonili posledice na terenu - objasnio je Šekularac.

Ističe da je činjenica da investitor, kako kaže, sada ima "živu građevinsku dozvolu" i formalno-pravni uslov da nastavi s radovima.

Biznis Kurir/RTS