Prvih godina okupili su više od 1.000 međunarodnih stručnjaka u finansijskom i tehnološkom sektoru. Već sledeće godine - dvostruko više. Money Motion, brend konferencije koji je Zagreb stavio na mapu najrelevantnijih poslovnih događaja u Evropi i šire, svoje četvrto izdanje najavljuje sa dosad najjačim imenima i brojnim novitetima.

Konferencija će se održati 11. i 12. marta na Zagrebačkom velesajmu, a o detaljima smo razgovarali sa suosnivačem i direktorom Robertom Penezićem.

Tek četvrta godina, a konstantan rast i mnogo iznenađenja. Koje su glavne novosti?

- Četvrta godina biće još bolja nego prethodne tri, što nije lako. Nas petorica osnivača postavili smo visoke ciljeve. Shvatili smo da iz godine u godinu radimo događaj koji, prema svim povratnim informacijama, svaki put pozitivno iznenadi i definiše nove standarde. Ove godine imamo pet pozornica - glavnu, Startup, Fintech2030, Expo i Automation. Poslednja i najnovija veza je sa nedavnom akvizicijom konferencije Automation Summit, koja će se održati u oktobru u Splitu. To je bio logičan korak usled ambicije da na teme finteh, pejment, kripto i benking nadovežemo AI i automatizaciju kao usko povezane i neizbežne, s obzirom na pravac i razvoj tehnologije. Pored dve navedene konferencije, ove godine imaćemo i dva događaja manjeg formata - Money Talks na Bledu i u Beogradu, kroz koje želimo da približimo Money Motion lokalnoj industriji, kao i da kroz sadržaj obuhvatimo teme zanimljive iz lokalne perspektive, uz nezaobilazne globalne trendove koji imaju veliki uticaj na domaća tržišta.

Da li je ovo širenje ujedno i razlog zbog kog ste preuzeli ulogu direktora?

- Definitivno jedan od razloga. Sve prethodno navedeno bilo bi teško realizovati bez jasne strukture koja donosi kvalitet. Dosad smo uspevali da kroz entuzijazam i veliki trud svih koji učestvuju u organizaciji održimo visoke profesionalne standarde, međutim, kako smo nas petorica, pored Money Motiona, imali i druge profesionalne obaveze, kretanje ka ovako ambicioznim projektima bez toga da neko od nas posveti 100 odsto vremena operativnim poslovima, ne bi bilo moguće. S obzirom na moje iskustvo u industriji, kao i entuzijazam u radu na novim projektima koji doprinose razvoju i donose nova saznanja, nije mi bilo teško da prihvatim ovu ulogu.

Šta ne smemo propustiti na sledećem izdanju?

- Na MoMo26 uvodimo dodatni dan programa. Nazvali smo ga Day 0, tokom kog ćemo govoriti o finansijskoj pismenosti, sa posebnim osvrtom na finansijska ulaganja, prevenciju prevara i kripto. Tu su i brojna svetska imena na naših pet pozornica te izuzetan izložbeni prostor i zaseban startap paviljon za startapove i investitore.

Zašto je Money Motion jedina "finteh" konferencija koju treba da posetimo?

- Money Motion je konferencija koja okuplja 3.000 posetilaca i samim tim jedna je od najvećih u ovom delu Evrope. Među njima su predstavnici više od 700 kompanija, a mogućnosti za kvalitetan netvorking su ogromne. Prošle godine dogovoreno je više od 900 sastanaka putem naše aplikacije. Tokom nekoliko dana konferencije ljudi se upoznaju, razmenjuju ideje i dogovaraju poslovna partnerstva - to je ono što su naši posetioci prepoznali. Uz sve to, tu je atraktivan i uvek aktuelan programski sadržaj koji donosi nova rešenja, otvara vidike i edukuje publiku. Kompanije iz Srbije, naročito one koje ciljaju širenje na zapadna tržišta, na jednom mestu mogu doći do kontakata i sastanaka koji otvaraju nove prilike.