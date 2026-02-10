Slušaj vest

Na internetu se sve češće mogu pronaći povoljni uređaji za sabijanje kućnog otpada koji obećavaju manju količinu smeća i niže troškove odvoza, ali u Nemačkoj njihova upotreba može dovesti do ozbiljnih novčanih kazni. Ova tema posebno je zanimljiva brojnim Hrvatima koji žive i rade u Nemačkoj, kojih prema procenama ima oko 500.000, pa su dužni da poštuju lokalna komunalna pravila.

Sabijaju smeće da bi smanjili troškove odvoženja

Problem nastaje jer se u mnogim nemačkim gradovima i opštinama sabijanje kućnog otpada smatra zabranjenom praksom. Stanovnici često žele da sabiju otpad kako bi u kante stalo više smeća, naročito kada su razmaci između odvoza dugi ili se cena odvoza određuje prema učestalosti pražnjenja kanti. Iako takva rešenja na prvi pogled deluju praktično, vlasti upozoravaju da mogu imati ozbiljne posledice.

Kućni sabijači otpada mogu se veoma lako kupiti putem internet-prodavnica poput Amazona ili Temua, a cene pojedinih modela kreću se već od oko 20 evra. Proizvođači često navode da uređaji mogu prepoloviti troškove odvoza otpada jer omogućavaju ređe pražnjenje kanti, ali se pritom retko ističe da je njihova upotreba na mnogim mestima zabranjena.

Pucanje ili oštećenje kanti

Nemačke opštine ovakvu praksu zabranjuju iz više razloga. Sabijeni otpad može postati znatno teži, što predstavlja bezbednosni rizik za radnike koji sakupljaju smeće. Osim toga, prepune kante mogu pući ili se oštetiti, dok je sabijene materijale znatno teže razvrstavati u sortirnicama, što otežava proces reciklaže.

Kazne za sabijanje otpada razlikuju se od grada do grada, ali nemački mediji navode da mogu dostići i do 50.000 evra, naročito u slučajevima ponovljenih ili komercijalnih prekršaja. U pojedinim sredinama kazne su još strože. Na primer, grad Esen može izreći kazne i do 100.000 evra za nepropisno sabijanje otpada. U nekim područjima stanovnici koji žele da pređu na manju kantu čak moraju potpisati izjavu da neće sabijati otpad, prenosi Fenix.