Osim toga, prema pisanju nemačkih medija, oni koji imaju nemačke pasoše, a koji pozivaju na kalifat ili šerijatski zakon izgubiće državljanstvo ove zemlje.

Kako pišu nemački mediji, briselska kancelarija CDU-a želi na stranačkoj konferenciji u Štutgartu (20./21. februara) da usvoji rezoluciju kojom bi se omogućilo da se tražioci azila koji ulaze u EU iz sigurnih trećih zemalja odmah vrate na spoljne granice EU bez ikakvih kontrola.

Potrebna pravni osnov

U predlogu, koji su nemački mediji dobili na uvid, navodi se da je potrebna pravno obvezujuća uredba EU kako bi se to omogućilo. Vraćanje ilegalnih migranata na spoljne granice EU trebalo bi da se osigura dodatnim protokolom uz Evropsku konvenciju o ljudskim pravima.

Teže do nemačkog pasoša

Nadalje, uslovi za naturalizaciju trebali bi da se značajno povećaju (uključujući bolje jezičke veštine, najmanje pet godina života bez socijalne pomoći, legalni boravak najmanje sedam godina i nekažnjavanje). Potreban nivo jezičkog znanja moraće da se dokumentuje sertifikatom i proveri usmenim testom na licu mesta. Cilj je razotkriti one koji ilegalno kupuju jezične sertifikate.

Gube pravo na nemačko državljanstvo

Oni koji su već naturalizovani, a koji na demonstracijama pozivaju na kalifat ili šerijatski zakon, izgubiće svoje nemačke pasoše. "Isto mora da važi i ako su strani počinioci ili osobe sa dvojnim državljanstvom osuđeni za antisemitsko krivično delo", navodi se u predlogu.

Boravak odbijenih tražilaca azila i izbeglica iz građanskih ratova u zemljama u kojima je građanski rat završen takođe bi trebalo "dosledno prekinuti".

"Nemačka vlada i EU su na pravom putu u borbi protiv ilegalnih migracija. Ali sada je reč o tome da se stvari podignu na sledeći nivo", rekao je šef CDU-a u Briselu Tim Peters.

Broj novih zahteva za azil u Evropskoj uniji, Norveškoj i Švajcarskoj naglo je pao u prvoj polovini godine, pokazali su u ponedeljak podaci EU. Nemačka više nije na prvom mestu po broju tražilaca azila, kao što je bila pre mnogo godina, prenosi Nemačka novinska agencija (dpa).

Opada broj zahteva za azil

Evropska agencija za azil (EUAA), sa sedištem na Malti, objavila je da je tokom 2025. godine, između januara i juna, podneto 399.000 novih zahteva, što je 114.000 manje nego u istom periodu 2024. godine.

To predstavlja pad od 23 odsto. Brojka obuhvata sve članice EU, kao i Norvešku i Švajcarsku.

U prvih šest meseci ove godine Francuska je bila prva po broju zahteva sa 78.000. Slede Španija sa 77.000, Nemačka sa 70.000 i Italija sa 64.000.

Pad zahteva u velikoj meri se pripisuje svrgavanju Bašara al Asada, što je značajno smanjilo broj Sirijaca koji traže zaštitu.

Umesto toga, najveću grupu podnosilaca zahteva činili su Venezuelanci sa 49.000 slučajeva, ispred Avganistanaca (42.000) i Sirijaca (25.000). Gotovo svi Venezuelanci podneli su zahteve u Španiji, gde zajednički jezik olakšava integraciju.

Zahtevi su pali u većini glavnih zemalja, osim u Francuskoj. Najveći pad zabeležila je Nemačka – 43 odsto, zatim Italija sa 25 odsto i Španija sa 13 odsto.