Makron je, u intervjuu za listove "Le Monde" i "Financial Times", rekao da ove godine očekuje sukob sa američkim predsednikom zbog regulative EU u oblasti digitalnih usluga, što bi moglo da dovede do toga da Vašington uvede nove carine Uniji.

- SAD će nas u narednim mesecima, to je izvesno, napasti zbog digitalne regulative - rekao je Makron.

Dodao je da bi Španija i Francuska mogle da se nađu na meti zbog predloga da se deci zabrani korišćenje društvenih mreža.

EU i još nekoliko vlada širom Evrope, uključujući Ujedinjeno Kraljevstvo, Portugaliju, Dansku, Grčku, Norvešku, Poljsku, Austriju, Irsku i Holandiju, takođe razmatraju takve mere. One bi uticale na kompanije kao što su Instagram i Facebook u vlasništvu Meta Platforms Inc., Snap Inc., mreža X Elona Muska, TikTok i Googleov YouTube.

Zabrana štetna

Zabrana u Evropi uskratila bi pristup milionima mladih korisnika servisima koje regulatori opisuju kao štetne i izazivaju zavisnost, kao i ključnim prihodima od oglašavanja koji uz njih dolaze.

Španija je postala najnovija zemlja koja planira takve mere, pošto je premijer Pedro Sánchez prošle nedelje izjavio da su "društvene mreže postale propala država".

Evropski potezi mogli bi da izazovu agresivan odgovor Trampa i njegovog okruženja. Evropa je često bila meta njegovog gneva, a transatlantsko partnerstvo, koje je predstavljalo stub globalnog poretka tokom proteklih osam decenija, nalazi se pred tačkom pucanja.

Makron je upozorio da se Evropa ne kreće dovoljno brzo kada je reč o SAD i da ne deluje odgovarajuće.

- Ovo mora biti trenutak buđenja - rekao je.