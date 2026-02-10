Slušaj vest

Međutim, metode određivanja cena postale su toliko napredne da jedan let može promeniti cenu više puta tokom dana. Iako ne postoji jedan magičan trenutak, nedavni podaci otkrivaju nove, isplativije obrasce.

Najnoviji izveštaj kompanije Expedia, zasnovan na globalnim podacima, pokazuje da je nedelja sada najjeftiniji dan za rezervaciju karata. Putnici koji rezervišu nedeljom štede oko 6 odsto na domaćim i do 17 odsto na međunarodnim letovima u poređenju sa onima koji kupuju ponedeljkom ili petkom.

Stručnjaci iz kompanija Ski Vertigo i Skyscanner naglašavaju da je tajming važniji od samog dana u nedelji:

Kratki letovi: Preporučuje se rezervacija 1 do 3 meseca unapred.

Međunarodni letovi: Najbolji period je 2 do 6 meseci pre polaska.

Praznici: Za Božić, Novu godinu i praznike, rana rezervacija je jedina sigurna metoda jer cene drastično rastu kako se mesta popunjavaju.

Osim dana kada rezervišete, važno je i kojim danom letite:

Subota je često najjeftinija za domaće letove.

Četvrtak se izdvaja kao najpovoljniji za međunarodna putovanja.

Izbegavajte petak poslepodne i nedelju uveče zbog najveće potražnje.

Za one koji žele da prođu najpovoljnije, ključna je fleksibilnost i korišćenje alata poput servisa Google Flights i Skyscanner za postavljanje obaveštenja o cenama (price alerts), prenosi Raport.