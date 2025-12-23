Slušaj vest

Er Srbija je odlučila da u susret novogodišnjim praznicima obraduje svoje putnike i pruži im posebnu priliku da po promotivnim cenama kupe avio-karte za letove između Beograda i brojnih atraktivnih destinacija širom Evrope i regiona. Ova promotivna akcija je idealna prilika za kraća putovanja u trajanju do najviše četiri dana i namenjena je svima onima koji žele inspirativan predah od svakodnevice. Ponuda obuhvata putovanja do Rima, Štutgarta, Bolonje, Hanovera, Diseldorfa, Venecije, Ženeve, Krakova, Nice, Ciriha, Salcburga, Istanbula, Amsterdama, Tivta, Podgorice, Zagreba, Bukurešta, Skoplja, Sofije, Tirane i Ljubljane.

Akcija traje od danas, 23. decembra do srede, 31. decembra 2025. godine, dok se putovanja mogu realizovati u periodu od 25. decembra 2025. do 28. marta 2026. godine.

- Ova promotivna ponuda Er Srbije je idealna prilika za planiranje vikend putovanja, obilaska gradova ili poseta porodici i prijateljima, uz povoljne cene i direktne letove između Beograda i popularnih evropskih i regionalnih destinacija. Na ovaj način želimo da doprinesemo podsticaju interesovanja za kraćim putovanjima tokom zimske i rane prolećne sezone. Sigurni smo da povoljni direktni avio-letovi motivišu i strane goste da posete Srbiju, čime se dodatno osnažuje razvoj turizma i povezanost regiona - izjavio je direktor za komercijalu i strategiju Boško Rupić.

Avio-karte po promotivnim uslovima dostupne su za kupovinu putem zvaničnog sajta kompanije airserbia.com, mobilne aplikacije, kao i u poslovnicama i kod ovlašćenih turističkih agencija.