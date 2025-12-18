Slušaj vest

Nacionalna avio-kompanije time je potvrdila kontinuitet vrhunskog kvaliteta usluge i izuzetnog iskustva putovanja.

Nagrada je dodeljena na osnovu više od milion glasova ispitanika koji su ocenili svoja putnička iskustva u periodu od 12. decembra 2024. do 31. avgusta 2025. godine. Svečana ceremonija uručenja nagrada održana je 17. decembra na Floridi. U ime Er Srbije priznanje je primio generalni direktor kompanije, Jirži Marek. Događaju je prisustvovao i George Petković,

regionalni direktor Er Srbije za Severnu i Južnu Ameriku.

Foto: Er Srbija

- Već drugu uzastopnu godinu prepoznati smo kao najbolja avio-kompanija u Istočnoj Evropi. Ovo priznanje potvrđuje da su naša posvećenost kvalitetu, kontinuirana unapređenja usluge i briga o putnicima vidljivi i cenjeni na međunarodnom nivou. Er Srbija sa ponosom predstavlja Srbiju širom sveta, a ovakve nagrade dodatno nas motivišu da nastavimo da pomeramo granice i postavljamo još više standarde u avio-industriji. Posebnu zahvalnost dugujemo našem timu, čiji profesionalizam i posvećenost stoje iza svakog uspeha - izjavio je generalni direktor Er Srbije, Jirži Marek.

Foto: Er Srbija

Magazin Global Traveler već više od dve decenije važi za jedno od najrelevantnijih merila izvrsnosti u globalnoj turističkoj i avio-industriji. Njihova godišnja anketa oslanja se na mišljenja iskusnih putnika, među kojima dominiraju poslovni putnici i korisnici premijum usluga.

Dobitnici priznanja objavljeni su u decembarskom izdanju časopisa Global Traveler, dok je svečana dodela nagrada okupila predstavnike vodećih svetskih avio-kompanija i turističkih brendova.