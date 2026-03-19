Veoma je nepredvidljivo ovih dana na tržištu, a investitori nisu sigurni u svoje odluke, pogotovo kada se radi o cenama akcija kompanija. Sukobi koji su nas zadesili na globalnom nivou stvorili su veliku napetost na tržištu kada su u pitanju akcije.Ipak, prethodnih dana možemo primetiti nagoveštaje oporavka na ovom polju, ali postoji i jedna kompanija koju sukobi nisu ni ‘’dotakli’’! U pitanju je kompanija Netflix, koja u poslednjih mesec dana beleži fantastične rezultate, a priroda poslovanja Netflixa čini da je ova kompanija potpuno imuna na trenutna svetska dešavanja.Ukoliko na to dodamo i dobre poslovne odluke koje su doneli, nema sumnje da je ulaganje u cenu akcije Netflixa trenutno dobar izbor. Pogledajte trenutne cene akcija velikih svetskih kompanija.

U odnosu na pre godinu dana, cena akcije Netflixa veća je za nekoliko procenata, dok je u odnosu na pre šest meseci ta cena bila u malo većem padu. Međutim, od odluke o odustajanju o kupovini Warner Brosa, cena akcije Netflixa počela je vrtoglavo da raste, i ona je sada u odnosu na pre mesec dana veća za čak preko 20%!Ova odluka Netflixa pokazala se potpuno ispravnom i ona je potpuno promenila sentiment investitora koji sada veruju u kompaniju možda više nego ikada. Takođe, najave kompanije da će u 2026. godini rast biti veći od predviđenog dodatno su uticale na pozitivan sentiment koji trenutno vlada kada je u pitanju Netflix.Trenutna situacija na Bliskom Istoku takođe nije uspela da poremeti snažan rast kompanije koja je pokazala izuzetnu otpornost na dešavanja. Samo poslovanje kompanije, ako se izuzmu restrikcije u pojedinim delovima sveta, čak je i u pozitivnoj korelaciji sa ovim dešavanjima, s obzirom na to da ljudi u ovakvim situacijama dosta vremena provode kod kuće i time šansa za upotrebu ove platforme raste.Isto tako, sukobi otvaraju šansu da se prikazuju novi dokumentarci ili da se repriziraju stari koji imaju veze sa današnjim sukobima, što privlači pažnju gledalaca da koriste Netflix.

Ako gledamo trenutnu situaciju na tržištu, deluje da Netflix ima vetar u leđa baš u momentu kada većina investitora okleva. Za razliku od mnogih sektora koji trpe zbog globalnih tenzija, Netflix praktično koristi ovakvo okruženje — ljudi provode više vremena kod kuće, traže zabavu i time direktno podižu potražnju za njegovim sadržajem.I u našoj zemlji primećena je povećana upotreba ove platforme i retko koji stanovnik Srbije ne koristi ovu platformu u slobodno vreme. Za investitore iz Srbije, koji često traže prilike van lokalnog tržišta, ovo može biti zanimljiv trenutak za ulazak, dok momentum još traje i dok šira masa investitora nije u potpunosti reagovala.Kombinacija dobrog poslovanja, pozitivnog sentimenta i globalnih okolnosti ide u korist Netflixu, što ga čini jednom od zanimljivijih opcija u narednim danima, pa ne treba još dugo čekati kada je u pitanju investicija u cenu akcije ovog giganta.

Netflix se trenutno nalazi u momentu kada mu se poklopilo više pozitivnih faktora, a tržište to tek počinje ozbiljno da prepoznaje. Dok većina investitora i dalje vaga zbog globalne neizvesnosti, oni koji brže reaguju već hvataju ovaj talas rasta.Za investitore iz Srbije, ovo je tip situacije koja se ne pojavljuje često — jaka kompanija, dobar momentum i pozitivan sentiment u isto vreme. Naravno, svaka investicija nosi rizik, ali trenutno deluje da je odnos rizika i potencijalne dobiti daleko na strani Netflixa.Upravo zato, naredni dani mogu biti ključni za ulazak, pre nego što cena ode još više i prilika postane manje atraktivna za nove investitore.

Ovaj tekst je pripremljen i odobren od strane investicionog savetnika, Svetislava Milutinovića, zaposlenog u Kapital RS Inc. a.d. Beograd, Severni bulevar 6, investicionog društva pod nadzorom Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije, broj dozvole: 5/0-02-672/18-16.