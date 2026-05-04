Slušaj vest

April je bio najskuplji mesec za točenje goriva u istoriji Nemačke, pokazuju podaci ADAC-a. Prema njihovoj analizi, prosečna cena litre benzina Super E10 iznosila je 2,11 evra, dok je dizel dostigao čak 2,27 evra po litru - najviše nivoe otkako se vodi statistika. Reč je o novim nominalnim rekordima koji nadmašuju i krizne periode nakon početka rata u Ukrajini 2022. godine.

Uprkos poreskim olakšicama cene i dalje rastu

Prema najnovijim podacima ADAC-a, koje je analizirala nemačka novinska agencija DPA, april je zabeležen kao najskuplji mesec za točenje goriva otkako se vodi evidencija. I benzin Super E10 i dizel dostigli su rekordne prosečne mesečne cene na nacionalnom nivou.

Dizel je u aprilu bio još skuplji, pa je prosečna cena litra iznosila je oko 2,27 evra. To je znatno više od 2,16 evra iz prethodnog marta, koji je već tada premašio nivoe iz ranih faza ukrajinske krize.

Prema podacima portala Clever Tanken, najpovoljniji dani za točenje benzina Super E10 bili su nedelja 19. i utorak 21. april, kada je prosečna cena iznosila 2,0460 evra po litru. Dizel je bio najjeftiniji u sredu 22. aprila, po ceni od 2,1110 evra.

S druge strane, najviše cene za E10 zabeležene su u nedelju 5. i ponedeljak 6. aprila, kada je litar u proseku koštao 2,1840 evra. Dizel je bio najskuplji u utorak 7. aprila, dostigavši 2,4360 evra po litru.

Štutgart najpovoljniji, Hamburg najskuplji

Na nivou gradova, vozači benzinskih vozila najpovoljnije su točili gorivo u Štutgartu, a slede Nirnberg i Bon. Najviše cene zabeležene su u Lajpcigu, zatim u Drezdenu i Hamburgu.

Kod dizela, najniže cene zabeležene su u Bilefeldu, ispred Bonna i Štutgarta. Najskuplji grad bio je Hamburg, a slede Drezden i Hanover.

Inflacija menja sliku rekorda

Iako apsolutni podaci pokazuju istorijski visoke cene, važno je napomenuti da ovi podaci ne uzimaju u obzir inflaciju. Kada se cene prilagode inflacionim kretanjima, trenutni nivoi više ne predstavljaju rekord.

U takvom obračunu, benzin E10 bio je skuplji tokom većeg dela 2011, 2012. i 2022. godine. Slično važi i za dizel, koji je tokom većeg dela 2022. godine bio skuplji nego danas u realnim, inflacijom prilagođenim vrednostima.