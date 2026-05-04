Kina je u Čongkingu izgradila je najveću železničku stanicu na svetu, projekat koji po svojim razmerama nadmašuje sve dosadašnje saobraćajne čvorove. Nova stanica Čongking ist (Chongqing East) prostire se na čak 1,22 miliona kvadratnih metara, što je površina veća od 170 fudbalskih terena i više nego dvostruko veća od teritorije Vatikana. Reč je o objektu koji je šest puta veći od njujorškog Grand Centrala, gotovo 15 puta veći od najveće evropske stanice u Lajpcigu, i skoro tri puta veći od japanske Nagoje, koja je ranije važila za najveći železnički čvor na svetu.

Međutim, veličina je samo deo priče. Čongking ist je zamišljen kao ključna tačka kineske mreže brzih vozova i deo šire strategije u kojoj saobraćajni čvorovi postaju integrisani urbani centri.

Kineska infrastruktura kao strateški projekat

Ovakvi projekti nisu izuzetak, već pravilo kineskog razvoja. Kina danas ima najveću mrežu brzih železnica na svetu, dužu od 50.000 kilometara, dok je druga po veličini Španija višestruko iza. Pored toga, zemlja ima više od milion mostova, hiljade kilometara tunela i razgranatu mrežu autoputeva.

Takav razvoj rezultat je dugoročne strategije koja traje više od tri decenije. Cilj nije samo ekonomski rast, već i povezivanje udaljenih regiona, smanjenje regionalnih razlika i jačanje globalnog uticaja kroz projekte poput inicijative "Pojas i put“.

Ovako izgleda najveća železnička stanica na svetu

Stručnjaci ističu da kinesko rukovodstvo infrastrukturu vidi i kao dokaz sposobnosti države da sprovodi velike projekte i podiže životni standard stanovništva.

Grad koji raste brže od Pekinga

Grad Čongking u kome je izgrađena istoimena nova železnička stanica, jedan je od ključnih gradova u toj strategiji. Reč je o jednoj od četiri kineske opštine pod direktnom upravom centralne vlasti, koja poslednjih decenija beleži snažan ekonomski i demografski rast.

Urbano područje grada poraslo je na oko 10 miliona stanovnika, što je višestruko više nego pre tridesetak godina. Istovremeno, Čongking se razvio u prometno i logističko središte jugozapadne Kine. Grad je poznat po neobičnoj topografiji - izgrađen je na brdovitom terenu, zbog čega saobraćajnice, zgrade i železničke linije često prolaze na više nivoa. Upravo takvo okruženje dodatno naglašava potrebu za velikim i funkcionalnim saobraćajnim čvorištima.

Stanica kao saobraćajni i trgovački centar

Čongking ist se nalazi oko 20 kilometara od centra grada i ima 15 perona i 29 koloseka. Iako ta brojka može delovati skromno u odnosu na veličinu objekta, reč je o stanici prilagođenoj brzim vozovima koji su duži i zahtevaju više prostora.

Osim železničkog saobraćaja, stanica povezuje metro, autobuse, taksije i privatni prevoz. U okviru kompleksa nalaze se prodavnice, restorani i drugi sadržaji, a plan je da se ovakvi objekti razvijaju u kompletne urbane centre sa hotelima i dodatnim uslugama.

Putnici tako na jednom mestu mogu da kombinuju različite vidove prevoza, pa čak i da obave deo procedura za letove ka aerodromu.

Gradnja na planini uz pomoć robota

Izgradnja stanice trajala je 38 meseci i bila je tehnički veoma zahtevna zbog brdovitog terena. Pre početka gradnje bilo je potrebno nivelisati teren, a zatim izvesti duboke temelje kako bi se obezbedila stabilnost.

U projekat je ugrađeno oko dva miliona kubnih metara betona i više od 360.000 tona čelika. Posebno se ističe ogroman krov površine oko 120.000 kvadratnih metara i težine 16.500 tona, koji se oslanja na stubove više od 40 metara.

Gradnju su dodatno otežavale visoke temperature koje su dostizale 40 stepeni, pa su korišćeni sistemi za hlađenje betona. Značajnu ulogu imali su i roboti, koji su učestvovali u nivelisanju terena, postavljanju konstrukcija i završnim radovima, čime su ubrzali proces i smanjili troškove.

Može li se ovakav tempo nastaviti

Kineski infrastrukturni zamah traje decenijama, ali sve češće se postavlja pitanje njegove dugoročne održivosti. Veliki projekti zahtevaju ogromna ulaganja, a deo lokalnih vlasti suočava se sa rastućim dugovima.

Uz to, demografski trendovi nisu povoljni jer broj stanovnika počinje da opada. Stručnjaci upozoravaju da bi kombinacija ekonomskih i demografskih pritisaka dugoročno mogla da uspori ovakav model razvoja.

Uprkos tome, Kina nastavlja sa velikim projektima, a Čongking ist predstavlja simbol ambicije da se infrastruktura koristi kao osnova ekonomskog rasta i globalnog uticaja.