Ovim će sadašnja provizija za transakcije novca ka Evropskoj uniji (EU) i iz Unije biti smanjene. Članstvo u SEPA omogućava da i pošiljalac i primalac novca imaju manje troškove i brže izvršenje transakcija. Očekuje se da ta platna šema donese godišnju uštedu od 50 do 60 miliona evra na nivou Srbije i za sada će se odnositi samo na SEPA Credit Transfer, dok će za Instant Credit Transfer (trenutni transfer kredita) i SEPA Direct Debit (direktno zaduživanje) trebalo da počne za godinu dana, kako bi se banke tehnički spremile.

Pristupanje Srbije području SEPA omogućiće da će se novac, umesto dosadašnjih nekoliko dana, koliko je često bilo potrebno zbog učešća više posredničkih banaka u izvršenju transakcije, prenositi u roku od jednog radnog dana.

Kompanijama u Srbiji to će značiti jednostavnije plaćanje dobavljačima i brže primanje novca od klijenata iz područja SEPA, što će doprineti smanjenju troškova poslovanja, a za građane će značiti brže i povoljnije slanje i primanje novca, uključujući doznake iz inostranstva.

Visinu naknada za transakcije određivaće svaka banka pojedinačno, u skladu s važećim zakonodavstvom konkretne zemlje i svojom tarifom usluga.

Bez dodatnih obaveza

Iz NBS su ranije naveli da ni građani ni privreda neće imati dodatne obaveze, niti će biti potrebno bilo kakvo posebno podešavanje.

Sistem SEPA omogućiće da se bezgotovinska plaćanja u evrima koja su u nadležnosti centralne banke obavljaju pod povoljnim i standardizovanim uslovima u svim državama članicama ovog platnog područja, koje obuhvata ukupno 41 zemlju.

Među njima su svih 27 članica Evropske unije, zemlje Evropskog ekonomskog prostora - Island, Norveška i Lihtenštajn, zatim Švajcarska, Velika Britanija, kao i Andora, Monako, San Marino, Vatikan, Albanija, Crna Gora, Moldavija i Severna Makedonija.

Iz NBS je ranije istaknuto da pristupanje sistemu SEPA predstavlja važan deo sveobuhvatnog procesa evropskih integracija Srbije i daljeg usklađivanja domaćeg finansijskog sistema s pravnim i institucionalnim okvirom Evropske unije.

Usklađivanje sa evropskim praksama

To predstavlja i značajan korak u daljoj modernizaciji platnih usluga i usklađivanju s najboljim evropskim standardima i praksama.

Ulazak u SEPA područje omogućio je bankama da se priključe SEPA platnim šemama i da svoje platne usluge u evrima izvršavaju u skladu sa jedinstvenim pravilima i standardima koji važe u okviru SEPA platnih šema, a to će u praksi značiti da će se plaćanja u evrima realizovati na isti način, po istim tehničkim i poslovnim pravilima, bez obzira na to da li se transakcija izvršava unutar jedne zemlje ili između različitih zemalja, članica SEPA područja.

Evropski platni savet u prethodnom periodu odobrio prijave za pristupanje ovoj platnoj šemi koje su podnele centralna banka i 18 poslovnih banaka u Srbiji, a od 10. aprila 2026. oni su i zvanično upisani u registar učesnika.

U prvoj fazi pristupanja SEPA platnim šemama, banke iz Srbije podnele prijave za pristupanje SEPA Credit Transfer platnoj šemi, dok se u narednim fazama očekuje postepeno pristupanje banaka i SEPA Instant Credit Transfer platnoj šemi, koja će omogućiti gotovo trenutno izvršavanje platnih transakcija u evrima.