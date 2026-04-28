Novi cenovnici počeli su da stižu na mejl adrese korisnika, zajedno sa pojašnjenjem o SEPA pravilima izvršavanja transakcija. Sudeći prema prvim objavljenim naknadama - biće niže od dosadašnjih.

Ukupni prilivi preduzeća i građana iz inostranstva, izvršeni u evro valuti, iznosili su tokom prošle godine 46,5 milijardi evra, pokazuju podaci Narodne banke Srbije o platnom prometu sa inostranstvom za 2025.

Od tog iznosa na preduzeća se odnosi 43,6 milijardi evra, a na fizička lica 2,9 milijardi evra.

Kada je reč o ukupnim plaćanjima izvršenim u evrima u kontra-smeru tj. prema inostranstvu, ona su prema navodima NBS, u 2025. iznosila 46,6 milijardi evra (od čega se na preduzeća odnosi 45,1 milijardu evra, a na fizička lica 1,5 milijardi evra).

Najavljujući za 5. maj zaživljavanje transakcija unutar SEPA šema plaćanja NBS je ranije navela da se "očekuje da će naknade za transakcije unutar SEPA šema biti značajno niže od naknada koje se naplaćuju izvan ovih šema".

- Priključenje SEPA platnim šemama znači brže, efikasnije i povoljnije transakcije sa zemljama Evropske unije i regiona. Doznake od fizičkih lica iz Evropske unije biće raspoložive odmah nakon prijema u domaćoj banci, pri čemu se očekuje i smanjenje troškova novčanih doznaka, što je posebno značajno ako se ima u vidu da skoro 45 odsto doznaka u Srbiju dolazi iz zemalja članica Evropske unije - naveli su u NBS.

Platne transakcije u valutama koje nisu evro, kao i transakcije koje se izvršavaju prema zemljama koje nisu članice područja SEPA, nastaviće da se realizuju posredstvom sistema SWIFT.

Šta je SWIFT, a šta SEPA

U bankama objašnjavaju da su ključne razlike između SEPA i SWIFT sistema obuhvat, valuta, cena i brzina plaćanja.

Dok SWIFT omogućava međunarodna plaćanja u praktično svim državama sveta, SEPA omogućava plaćanja samo unutar SEPA zone (EU + pridružene zemlje).

SWIFT podržava sve valute, SEPA isključivo plaćanja u evrima.

Međutim, troškovi su viši kod SWIFT sistema plaćanja i obrada može da traje više dana, dok se kod SEPA šema transakcije izvršavaju istog ili narednog dana, a troškovi su niži i predvidljiviji, gde svaka strana plaća svoju banku.

Banke su, proteklih dana, počele da obaveštavaju korisnike o novim tarifama koje će se primenjivati na plaćanja u evrima prema SEPA područja plaćanja.

Koliko će da košta

Prema tarifniku Yettel banke, naknada za bezgotovinski prenos novčanih sredstava u evrima sa deviznog tekućeg računa u evrima (na platni račun u inostranstvu) preko SWIFT plaćanja je 0,7 odsto od iznosa, odnosno minimum 2.700 dinara, maksimum 30.000 dinara.

Kada je reč o SEPA plaćanju, ova naknada biće 0,4 odsto, odnosno minimum 600 dinara, a maksimum 4.000 dinara.

Prijem novčanih sredstava iz inostranstva na devizni tekući račun u evrima: naknada za SWIFT plaćanja je 0,5 odsto (minimum 300 dinara, maksimum 10.000 dinara); naknada za SEPA platne transakcije je 0,4 odsto (minimum 240 dinara, maksimum 6.000 dinara).

I za SWIFT uplate i za SEPA uplate po osnovu humanitarne pomoći ove naknade se ne naplaćuju.

Inteza banka obavestila je svoje korisnike da se SEPA nalozi izvršavaju isključivo u evro valuti i uz maksimalno 70 karaktera u imenu/nazivu korisnika.

- Kod SEPA naloga primenjuje se SHA raspodela troškova: pošiljalac i primalac snose troškove svojih banaka; Za SEPA transfer obavezan je validan IBAN primaoca koji je otvoren u zemlji članici SEPA. Za pravilno izvršenje transakcije, pored IBAN, potreban je i ispravan BIC kod koji omogućava tačnu identifikaciju banke u međunarodnom platnom prometu i sprečava greške u obradi naloga - ukazala je ova banka.

Ova banka je najavila objavu tarifa od 30. aprila.

Ko je u SEPA platnom sistemu

Podsetimo, Srbija je u maju prošle godine postala članica Jedinstvenog područja za plaćanja u evrima - SEPA, čime je omogućeno da se banke iz Srbije uključe u pojedinačne platne šeme SEPA, u okviru kojih bi se izvršavala plaćanja.

To, kako su istakli u NBS, prvenstveno podrazumeva platnu šemu SEPA Credit Transfer – SEPA transfera odobrenja.

Evropski platni savet je u prethodnom periodu odobrio prijave za pristupanje ovoj platnoj šemi koje su uputile Narodna banka Srbije i 18 poslovnih banaka koje posluju u Srbiji, nakon čega su od 10. aprila one i zvanično upisane u registar učesnika u okviru ove platne šeme.

SEPA platni sistem je jedinstveno područje plaćanja u valuti evro i obuhvata ukupno 41 zemlju i određene teritorije.

Među njima su svih 27 članica Evropske unije, kao i Island, Norveška, Lihtenštajn, Švajcarska, Velika Britanija, potom Andora, Monako, San Marino, Vatikan, Albanija, Crna Gora, Moldavija, Severna Makedonija i Republika Srbija. SEPA platni sistem obuhvata i teritorije: Olandska ostrva, Azori, Kanarska ostrva, Francuska Gvajana, Gibraltar, Gvadelup, Gernzi, Ostrvo Man, Džersi, Madeira, Martinik, Majot, Reunion, Sen Bartolomej i Sen Martin.