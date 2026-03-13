Slušaj vest

Plaćanja u okviru te platne šeme kreću od 5. maja. To u praksi znači da će se novac, umesto dosadašnjih nekoliko dana, koliko je često bilo potrebno zbog učešća više posredničkih banaka u izvršenju transakcije, prenositi u roku od jednog radnog dana.

Za građane to će značiti brže i povoljnije slanje i primanje novca, uključujući doznake članovima porodice u inostranstvu ili iz inostranstva, poručuju iz NBS za Internet portal RTS-a. Grafikon u tekstu pokazuje koje zemlje su članice SEPA.

Narodna banka Srbije dobila je pozitivnu ocenu Evropskog platnog saveta u postupku prijave za učešće u platnoj šemi SEPA i operativnog izvršenja transakcija za potrebe budžetskih korisnika, te je od danas u registru ove institucije.

Inače, Srbija je od maja 2025. zvanično član Jedinstvenog područja plaćanja u evrima (Single Euro Payments Area – SEPA).

Sama plaćanja u okviru SEPA šeme operativno će biti omogućena početkom maja. Do tada – upoznajte se sa novom erom u sistemu plaćanja i efikasnijim evropskim transakcijama.

Sistem SEPA omogućava da se bezgotovinska plaćanja u evrima koja su u nadležnosti NBS obavljaju pod povoljnim i standardizovanim uslovima u svim državama članicama ovog platnog područja.

Kako Srbija nije članica EU, to građanima otežava brojne stvari, a među njima i transfere novca sa tim državama. Srbija je postala 41. članica SEPA, jedinstvenog područja plaćanja u evrima u maju 2025. godine, a 13. marta ove godine će biti u registru te insitucije. Šta to zapravo znači?

Srbija je u maju prošle godine zvanično postala deo Jedinstvenog područja za plaćanja u evrima (SEPA) koje čini 41 država članica, uključujući sve zemlje Evropske unije, ali i zemlje Evropskog ekonomskog područja (Island, Norveška i Lihtenštajn), kao i Švajcarska, Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske, Andora, Monako, San Marino, Vatikan, Albanija, Crna Gora, Moldavija i Republika Severna Makedonija.

Ulazak u SEPA područje omogućio je bankama da se priključe SEPA platnim šemama i da svoje platne usluge u evrima izvršavaju u skladu sa jedinstvenim pravilima i standardima koji važe u okviru SEPA platnih šema.

To će u praksi značiti da će se plaćanja u evrima realizovati na isti način, po istim tehničkim i poslovnim pravilima, bez obzira na to da li se transakcija izvršava unutar jedne zemlje ili između različitih zemalja, članica SEPA područja.

Primena zajedničkih standarda, procedura i infrastrukture omogućiće veću efikasnost, brzinu i transparentnost platnih transakcija, kao i lakšu obradu plaćanja između učesnika u SEPA sistemu. Istovremeno, to će doprineti većoj integraciji platnog tržišta, smanjenju operativnih troškova i unapređenju usluga koje banke pružaju svojim klijentima u oblasti platnog prometa u evrima.

Šta će sve biti brže, jeftinije...?

Pristupanje Republike Srbije SEPA području doneće značajne koristi kako za građane, tako i za privredu, imajući u vidu da će se plaćanja u evrima između Srbije i zemalja SEPA područja, uključujući i sve države članice Evropske unije, izvršavati brže, efikasnije i jeftinije.

To u praksi znači da će se novac, umesto dosadašnjih par dana, koliko je često bilo potrebno zbog učešća više posredničkih banaka u izvršenju transakcije, prenositi u roku od jednog radnog dana.

Za kompanije u Srbiji to će značiti jednostavnije plaćanje dobavljačima i brže primanje novca od klijenata iz SEPA područja, što će istovremeno doprineti smanjenju troškova poslovanja. Za građane, sa druge strane, to znači brže i povoljnije slanje i primanje novca, uključujući doznake članovima porodice u inostranstvu ili iz inostranstva.

Ko štedi članstvom Srbije u SEPA, navedite na konkretnom primeru za građane i privredu? Da li se članstvom u SEPA omogućava ušteda i za onog ko šalje i za onog ko prima novac.

Članstvo u SEPA omogućava da i pošiljalac i primalac novca imaju manje troškove i brže izvršenje transakcija, što je posebno značajno za doznake građana i svakodnevno poslovanje kompanija sa partnerima u Evropi. Visinu tih naknada određuje svaka banka pojedinačno, u skladu sa važećim zakonodavstvom konkretne zemlje i svojom tarifom usluga.

Da li će građani imati neke dodatne obaveze?

Građanima, ali i privrednim subjektima u Srbiji, pristupanje SEPA sistemu ne donosi dodatne obaveze u odnosu na dosadašnji način obavljanja transakcija u evrima, osim što je važno da koriste ispravan broj IBAN računa u evrima primaoca sredstava.

Ostale obaveze građana i privrede prema banci – kao što su izveštavanje o osnovu transakcije i dostavljanje dokumentacije koja potvrđuje zakonitost transakcije – ostaju nepromenjene i neće uticati na brzinu i način izvršenja transakcija.

SEPA predstavlja projekat EU, koji je uspostavljen nakon uvođenja evra kao jedinstvene valute. Evro se koristi u SEPA platnoj šemi. Šta je sa Švedskom u kojoj ta valuta nije zvanično sredstvo plaćanja? Pominje se transakcije koja traje sekund?

SEPA predstavlja jedinstveno područje u kojem se plaćanja u evrima izvršavaju po istim pravilima, bez obzira na to da li se transakcija obavlja unutar jedne države članice ili između različitih zemalja članica tog područja. Iako je ovaj sistem nastao u okviru inicijative Evropske unije nakon uvođenja evra, učešće u SEPA nije uslovljeno time da evro bude zvanična valuta u toj zemlji i vremenom je preraslo granice Evropske unije.

Tako, na primer, iako je u Švedskoj zvanična valuta švedska kruna, banke u Švedskoj mogu da učestvuju u SEPA šemama kada je reč o plaćanjima u evrima. To znači da se transakcije u evrima između računa u Švedskoj i drugih zemalja SEPA područja izvršavaju po istim standardima kao i u zemljama koje kao svoju zvaničnu valutu koriste evro.

Transakcije koje se obavljaju u svega nekoliko sekundi izvršavaju se u okviru SEPA Instant Credit Transfer platne šeme, koja omogućava da se plaćanja u evrima realizuju gotovo trenutno, i to 24 časa dnevno, sedam dana u nedelji, tokom cele godine, pod uslovom da banke pošiljaoca i primaoca učestvuju u toj platnoj šemi.

U prvoj fazi pristupanja SEPA platnim šemama banke iz Republike Srbije podnele su prijave za pristupanje SEPA Credit Transfer platnoj šemi, dok se tek u narednoj fazi, odnosno u narednim godinama, očekuje postepeno pristupanje banaka i SEPA Instant Credit Transfer platnoj šemi, koja će omogućiti gotovo trenutno izvršavanje platnih transakcija u evrima.

Mogu li se privući strani investitori?

SEPA omogućava Srbiji da ponudi evropski standard plaćanja, što dodatno unapređuje poslovni ambijent i čini našu zemlju privlačnijom za strane investitore. Mogućnost slanja i prijema novca po istim pravilima kao u zemljama EU omogućava stranim investitorima da jednostavnije upravljaju novčanim tokovima uz manje operativne troškove, što doprinosi poboljšanju poslovnog okruženja i investicione klime u Republici Srbiji.

Kako SEPA sistem podstiče razvoj međunarodne trgovine?

Brzina i efikasnost obavljanja transakcija u evrima koju, zahvaljujući jedinstvenim standardima i pravilima, nudi SEPA sistem, može značajno da se odrazi na rast i razvoj međunarodne trgovine, budući da se na taj način kompanijama omogućava da bez komplikovanih procedura i u kratkom roku vrše plaćanja prema svojim dobavljačima, ali i da primaju sredstva od partnera koji posluju u zemljama SEPA područja. Pored toga, smanjuju se troškovi i rizici poslovanja, što ukupno doprinosi jačoj ekonomskoj povezanosti i porastu trgovinske razmene.

Ima li računice za Srbiju?

U ovom trenutku, u toku je detaljna analiza troškova obavljanja transakcija u okviru SEPA sistema i s tim u vezi planiranih naknada koje će banke naplaćivati klijentima za izvršavanje tih transakcija, tako da definitivni troškovnici još uvek nisu utvrđeni. Očekuje se da će visina naknada biti konkurentna sa zemljama regiona, kao i da će biti značajno povoljnije od naknada koje se trenutno naplaćuju za obavljanje transakcija u evrima (sa zemljama koje su članice SEPA).

Međutim, treba imati u vidu da će domaće banke ovakve transakcije obavljati preko posredničkih banaka iz inostranstva, što može uticati na konačnu visinu naknade svake od banaka, o čemu će korisnici biti blagovremeno obavešteni pre početka izvršavanja SEPA transakcija.

Šta još omogućava ova jedinstvena zona plaćanja?

Usklađivanje nacionalnog, regulatornog i institucionalnog okvira sa pravnim tekovinama Evropske unije u oblasti platnih usluga, kao i praktična implementacija SEPA standarda, doprineće većoj funkcionalnosti tržišne ekonomije i daljem jačanju finansijske stabilnosti zemlje.

Na taj način, pristupanje SEPA platnim šemama predstavlja konkretan i značajan korak u pravcu daljeg napretka Srbije u pristupnom procesu i evropskim integracijama.

Koliko banaka u Srbiji je spremno za SEPA zonu?

Gotovo sve banke koje posluju u Republici Srbiji, u ovoj prvoj fazi, započele su proces pristupanja SEPA Credit Transfer platnoj šemi. Evropski platni savet je već odobrio podnete prijave velikog broja poslovnih banaka iz Republike Srbije za pristupanje navedenoj šemi, pri čemu su pomenute banke već ili će biti 13. marta 2026. godine u registru pružaoca platnih usluga ove platne šeme.

U vezi sa tim, banke su trenutno u fazi tehničkog i organizacionog usklađivanja sa pravilima pomenute SEPA platne šeme, uključujući prilagođavanje internih sistema i obezbeđivanje pristupa odgovarajućim infrastrukturama za kliring i poravnanje.

Očekivanje je da će banke iz Republike Srbije, počev od 4. odnosno 5. maja 2026. godine, biti operativno spremne za izvršavanje plaćanja u okviru SEPA Credit Transfer platne šeme, dok će pristupanje drugim SEPA platnim šemama biti izvršeno u narednoj fazi, u skladu sa dinamikom implementacije svake pojedinačne banke.

Na kraju, iz Narodne banke Srbije, kao centralne banke koja izvršava plaćanja za potrebe budžetskih korisnika, naglašavaju da će od 5. maja 2026. godine takođe biti tehnički i operativno spremni da izvršavaju plaćanja u okviru SEPA Credit Transfer platne šeme.