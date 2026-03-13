Slušaj vest

Popravka krova ne mora nužno da podrazumeva potpuno skidanje starog crepa. Kada krov vremenom oslabi ili počne da prokišnjava, ponekad je jednostavnije i brže rešenje postavljanje novog materijala preko postojećeg pokrivača. Jedna od opcija koja se često primenjuje jeste ugradnja ondulina preko stare krovne konstrukcije.

Ovakav način omogućava obnovu krova bez potpunog uklanjanja starog pokrivača, čime se štedi i vreme i novac, ali i smanjuje količina posla. Iako je crep dugo bio standard i mnogi se teško odriču tog tradicionalnog rešenja, savremeni trendovi u gradnji donose nove materijale. Upravo zbog svoje praktičnosti i efikasnosti, ondulin sve češće postaje zamena za krovne sisteme koji su se koristili vekovima.

Kada govorimo o promenama u gradnji kuća, slična situacija se dešava i sa drugim elementima doma, na primer, klasične roletne na prozorima sve češće ustupaju mesto novim savremenim rešenjima.

Prednosti ondulina

Ondulin, koji se često naziva i evro-škriljac, izrađuje se u obliku talasastih ploča i dostupan je u više različitih boja. Standardna ploča ima dužinu oko 2 metra, širinu približno 1 metar, dok je debljina oko 3 milimetra.

Ovaj materijal nastaje od celuloznih vlakana koja su impregnirana bitumenom i smolama, uz dodatak mineralnih pigmenata koji obezbeđuju boju i dodatnu otpornost. Zahvaljujući takvom sastavu, ploče su lagane, čvrste i dobro podnose vlagu.

Jedna od najvažnijih prednosti ondulina je njegova mala težina. Kvadratni metar ovog materijala teži oko 3 kilograma, dok jedna ploča ima približno 6 kilograma. Zbog toga se ondulin često može postaviti direktno preko postojeće krovne konstrukcije bez značajnog opterećenja.

Još jedna bitna karakteristika je dobra zvučna izolacija. Za razliku od pojedinih drugih krovnih materijala, ondulin uspešno ublažava zvuk kiše ili grada, pa je boravak u kući prijatniji i tiši.

Proizvođači navode da je prosečan vek trajanja oko 15 godina, ali uz pravilnu ugradnju i redovno održavanje krov može trajati i između 25 i 30 godina.

Ondulin je takođe vrlo praktičan za ugradnju. Ploče se mogu seći običnim nožem, lako se postavljaju i ne zahtevaju posebne alate. Pored toga, materijal ne oslobađa štetne supstance i smatra se bezbednim za upotrebu na stambenim objektima.

Postavljanje preko stare krovne konstrukcije

U mnogim situacijama ondulin se može postaviti direktno preko starog škriljca ili drugog krovnog pokrivača. Ipak, pre same ugradnje potrebno je napraviti letvanje koje će obezbediti ravnu i stabilnu podlogu.

Za to se najčešće koriste drvene letve koje se pričvršćuju pocinkovanim šrafovima. Prvo se postavljaju horizontalne letve, a zatim i vertikalne, čime se formira čvrsta konstrukcija na koju se kasnije montiraju ploče.

Nakon toga ploče ondulina se pričvršćuju za letve. Zahvaljujući maloj težini materijala, dodatno opterećenje na krovu ostaje minimalno.

Nedostaci ondulina

Iako ima brojne prednosti, ondulin ima i određene nedostatke. Nakon postavljanja može se osetiti blag miris bitumena, ali on obično nestaje posle određenog vremena.

Takođe, tokom dužeg izlaganja suncu materijal može postepeno izgubiti deo boje, mada se promene najčešće svode na nekoliko nijansi.

Postoje i određena ograničenja u upotrebi. Na primer, tokom veoma toplih dana nije preporučljivo hodati po krovu, jer materijal tada postaje mekši. Pored toga, pri temperaturama od oko 250 stepeni Celzijusa ondulin može da se zapali, zbog čega je važno poštovati osnovna pravila protivpožarne zaštite.

Praktično rešenje za obnovu krova

Postavljanje ondulina preko postojećeg pokrivača može biti praktičan i ekonomičan način za obnovu krova. Zbog male težine, jednostavne ugradnje i relativno dugog veka trajanja, ovaj materijal postao je popularan izbor među vlasnicima kuća koji žele da saniraju dotrajali krov bez velikih građevinskih zahvata.