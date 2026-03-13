Slušaj vest

Penzioneri u Srbiji koji i nakon penzionisanja nastave da rade imaju mogućnost da zatraže ponovni obračun penzije, ali samo ako ispune jedan važan uslov, prethodno moraju da se odjave sa osiguranja.

Na to pravilo ukazao je PIO fond odgovarajući na pitanje jednog penzionera iz Velikih Crljena.

On je objasnio da je u penziju otišao pre četiri godine, ali je odmah nakon toga nastavio da radi u svojoj bravarskoj radnji, koju nije odjavio. Nedavno je podneo zahtev da mu se u penziju uračunaju i te četiri godine rada, ali je njegov zahtev odbijen.

Zašto je zahtev odbijen

Kako su pojasnili iz PIO fonda, Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju jasno određuje uslove za ponovni obračun penzije.

Da bi penzioner mogao da zatraži da mu se u penzijski staž uračunaju godine rada ostvarene posle penzionisanja, potrebno je da prethodno prekine radni odnos ili obavljanje samostalne delatnosti i da se odjavi sa osiguranja.

Kada penzioner može da traži novi obračun

Prema članu 121 Zakona o PIO, korisnik starosne ili prevremene starosne penzije koji se zaposli ili obavlja samostalnu delatnost po osnovu koje je obavezno osiguran u Srbiji ima pravo na ponovni obračun penzije.

Međutim, to pravo može da ostvari tek nakon prestanka tog zaposlenja ili obavljanja delatnosti.

Dodatni uslov je da je penzioner nakon odlaska u penziju bio u osiguranju najmanje godinu dana.

Penzioneri mogu da rade uz određena pravila

U praksi to znači da penzioneri mogu da nastave da rade ili da vode privatni posao i posle penzionisanja. Ipak, ukoliko žele da im se taj dodatni staž uračuna u penziju, potrebno je da prekinu radni odnos ili zatvore radnju, a tek potom podnesu zahtev za ponovni obračun penzije.