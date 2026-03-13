Slušaj vest

Maksimalna maloprodajna cena evrodizela biće 208 dinara za litar, a benzina 186 dinara. Ako poredimo sa prethodnim iznosima, evrodizel je u odnosu na prošlu nedelju poskupeo za 5 dinara, a benzin za 2 dinara.

Cene naftnih derivata važiće do 20. marta.

Đedović Handanović: Zaštiticemo građane i privredu

U Ministarstvu rudarstva i energetike danas je održan sastanak radi utvrđivanja prosečne veleprodajne cene naftnih derivata - Evro dizela i motornog benzina BMB 95.

- Država je donela odluku o smanjenju akciza za 20 % i to je tek jedna od mera koje ćemo donositi. Realna cena dizela je preko 226 dinara, a benzina skoro 188 dinaraa, kada gledamo kotacije i cene na berzama. Država prati situaciju koja je nepredvidiva iz sata u sat. Već smo snizili akcize za 20 % i nastavićemo da štitimo građane i privredu, kao što smo to i do sada činiil - rekla je ministarka rusarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva rudarstva i energetike, Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine.

