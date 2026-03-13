Slušaj vest

Razmena izražena u dolarima iznosila je 5,70 milijardi, za 0,5 odsto više nego u istom mesecu 2025. godine. Izvezeno je robe u vrednosti od 2,36 milijardi evra, što predstavlja smanjenje od 5,7 odsto u poređenju sa januarom prethodne godine.

Izvoz robe izražen u dolarima imao je vrednost od 2,75 milijardi i u odnosu na isti mesec 2025. godine povećan je za 6,4 odsto.

Kada je reč o uvozu, on je vredeo 2,53 miliona evra, za 15,4 odsto manje u odnosu na januar prošle godine.

Uvoz u dolarima iznosio je 2,95 miliona, što je za 4,5 odsto manje nego u istom mesecu 2025 godine. Deficit je iznosio 170,1 miliona evra, što čini smanjenje od 65,2 odsto u poređenju sa januarom prošle godine a izražen u dolarima 199,4 miliona, za 60,5 odsto manje nego pre godinu dana.

Pokrivenost uvoza izvozom bila je 93,2 odsto i veća je od pokrivenosti u prošlogodišnjem mesecu kada je iznosila 83,7 odsto.

Posmatrano po regionima, najveći udeo u izvozu Srbije imala je Vojvodina, 28,6 odsto, sledi Region Šumadije i Zapadne Srbije, 25,5 odsto, Region Južne i Istočne Srbije, 24,6 odsto i Beograd sa 19,8 odsto. Najveći udeo u uvozu imao je Beograd, 44,0 odsto, na drugom mestu je Vojvodina sa 28,3 odsto, sledi Region Šumadije i Zapadne Srbije sa 15,8 odsto i Region Južne i Istočne Srbije sa 8,8 odsto.

Najveća spoljnotrgovinska robna razmena bila je sa zemljama sa kojima Srbija ima potpisane sporazume o slobodnoj trgovini a 59,1 odsto ukupne razmene odnosilo se na zemlje članice Evropske unije.

Naš drugi po važnosti partner jesu zemlje CEFTA a glavni spoljnotrgovinski partneri, pojedinačno, bili su, kod izvoza Nemačka, Italija, Kina, Češka i Bosna i Hercegovina a kod uvoza Kina, Nemačka, Italija. Mađarska i Turska.