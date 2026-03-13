Povodom Međunarodnog dana matematike, 14. marta, u Ekspo 2027 Plejgraundu na Beogradskom sajmu biće organizovan poseban program interaktivnih radionica koji matematiku pretvara u avanturu logike, mašte i igre. Učešće na radionicama je besplatno.

U saradnji sa međunarodnim edukativnim sistemom „Malac Genijalac“, mališani će kroz zabavne zadatke, logičke izazove i kreativne aktivnosti otkrivati svet brojeva na potpuno drugačiji način. Radionice će biti održane u Ekspo 2027 Plejgraundu, u Hali 5 Beogradskog sajma, a program je osmišljen kao dinamično i interaktivno iskustvo prilagođeno različitim uzrastima. Radionice vode stručni učitelji sistema „Malac Genijalac“, uz korišćenje posebnih edukativnih materijala, sorobana i Numikon setova, dok je za deo mentalne aritmetike predviđena i interaktivna podrška putem ekrana i projektora.

Radionica „Numikon program za najmlađe“ počinje u 12.00 časova i namenjena je deci uzrasta od 3 do 6 godina. Kroz didaktičke matematičke igre i rad sa Numikon setom, koji po strukturi podseća na lego elemente, deca na intuitivan način upoznaju pojam broja. U terminu od 12.30 do 13.00 časova sledi radionica „Soroban i mentalna aritmetika za decu“, namenjena uzrastu od 4 do 14 godina. Deca se upoznaju sa japanskim abakusom – sorobanom – i osnovama mentalnog računanja.

Program se završava radionicom „Super Um“ za stariju decu, koja će biti održana od 13.00 do 13.30 časova. Namenjena je deci koja već poznaju tablicu množenja, a kroz praktične primere uče strategije brzog mentalnog množenja i prečice za računanje višecifrenih brojeva bez upotrebe kalkulatora.

Na ovaj način, Međunarodni dan matematike postaje prilika da se najmlađima pokaže da matematika nije samo školski predmet, već uzbudljiva igra ideja, logike i otkrića.