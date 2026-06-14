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Pred početak ovogodišnje berbe malina, koja se očekuje oko 20. juna, na internetu je sve veći broj oglasa proizvođača koji traže sezonske radnike. Iako većina njih nudi dnevnice do 6.000 dinara, obezbeđen smeštaj i tri obroka dnevno, malinari iz zapadne Srbije ističu da im je iz godine u godinu sve teže da pronađu ljude spremne za rad u malinjacima.

Na društvenim mrežama, posebno u grupama koje okupljaju proizvođače maline iz zapadne Srbije, mogu se pronaći desetine oglasa za berače. Najviše ih dolazi iz područja Ivanjice, Arilja, Lučana, Guče, Čačka, Kosjerića i Užica.

Proizvođači najavljuju da će berba "crvenog zlata" početi oko 20. juna. Većina nudi dnevnicu do 6.000 dinara uz smeštaj i tri obroka, dok radno vreme uglavnom traje između 10 i 12 časova, uz predviđene pauze. Kao alternativu, radnicima se nudi i isplata po učinku, odnosno 120 dinara za svaki ubrani kilogram maline.

Da li se maline mogu gajiti na terasi? Foto: Yana Gayvoronskaya / Alamy / Profimedia

Uglavnom se traži manji broj berača

- Potrebna dva radnika za branje malina u okolini Guče. Uslovi su izuzetno povoljni, zarada takođe od 5.000 do 8.000 dinara. Berba počinje oko 20. juna i traje minimum mesec dana. Radno vreme je od 7 do 19 časova. Plaćanje može dnevnicom 6.000 dinara ili 120 dinara po kilogramu. Smeštaj, hrana - sve komplet. Sobe su sa dva ležaja, kupatilo, veš mašina i drugo. Inače, malina je nekoliko metara ispred kuće, krupna i može puno da se ubere. U toku dana nekoliko pauza i jedna veća ako radnik želi, kada mu odgovara. Sve je stvar dogovora - glasi jedan od karakterističnih oglasa za berače u Fejsbuk grupi "Malinari i kupinari Srbije".

Zanimljivo je da većina oglasa nije namenjena velikom broju radnika. Najčešće se traže dva do pet berača, jer veći proizvođači uglavnom već imaju formirane ekipe sezonskih radnika sa kojima sarađuju godinama, pa im je potrebno samo nekoliko novih ljudi.

Ipak, malinari navode da, uprkos korektnim uslovima, mnogi zainteresovani više pitaju za visinu zarade nego što pokazuju ozbiljnu nameru da rade.

"Ni vozača traktora ne mogu da nađem"

- Izuzetno je slab odziv ozbiljnih, ne mogu da nađem ni vozača traktora za prevoz ubranih plodova do hladnjače. Na žalost, više nemam stalnih radnika kao što su bile žene iz okoline Kraljeva koje su se zaposlile u nekoliko tamošnjih firmi, ili ljudi iz Priboja, Prijepolja i Nove Varoši s kojima sam sarađivala 20 godina, ali koji su verovatno podigli svoje malinjake - priča Ivana Petrović iz sela Divljaka kod Arilja, koja beračima nudi dnevnicu od 6.000 dinara, smeštaj i tri obroka.

Foto: RINA

Zbog nedostatka radne snage, ona strahuje da bi deo roda mogao ostati neobran.

- Ima je dosta, dobro je rodila, čak i prosečan berač bi mogao da dnevno nabere 25 gajbica po dva kilograma što nije toliko naporno, ali ljudi koji zaista hoće da rade jednostavno nema - kaže ona.

Isplata po kilogramu može doneti veću zaradu

Slična iskustva ima i malinar Mićo Luković iz Ivanjice, koji takođe pokušava da pronađe dodatne berače za predstojeću sezonu.

- Od ljudi koji zovu 10 do 20 odsto su berači koji su imali neko iskustvo, dok ostali, ne znam kako bih ih nazvao! Niko neće da čuje za dnevnicu nižu od 6.000 dinara. Ja nudim od 5.000 do 6.000 dinara, što je 1.000 dinara više nego lane. Prošle godine sam imao sjajnu ekipu studenata, ali sada ne mogu da ih angažujem jer su poznati događaji doveli do pomeranja njihovih obaveza na fakultetima. Srećom, imam stalne radnike, ali mi treba i par novih - kaže Mićo.

I drugi proizvođači sa kojima smo razgovarali navode da godinama imaju problem sa pronalaženjem pouzdanih i sposobnih berača. Smatraju da su ovogodišnje dnevnice više nego korektne, a posebno ističu mogućnost zarade po kilogramu ubrane maline.

Foto: Kurir

- Jer će, ako se nastave ovakvi povoljni vremenski uslovi, prinos biti veći a rod kvalitetniji, malina će biti krupna i braće se "kao jabuka", tako da sposoban berač može da ubere mnogo i zaradi više nego pristojno - objašnjavaju malinari.

Obavezna prijava sezonskih radnika

Od 2019. godine u Srbiji je na snazi obaveza elektronske prijave sezonskih radnika, uključujući i berače voća. Prijava se vrši putem portala sezonskiradnici.gov.rs.

Poslodavci su dužni da za angažovane radnike uplaćuju propisane poreze i doprinose, dok sezonski radnici ostvaruju pravo na zdravstveno osiguranje u slučaju povrede na radu ili profesionalne bolesti, kao i određena prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja u skladu sa zakonom.

Jedan sezonski radnik kod istog poslodavca može biti angažovan najviše 180 radnih dana tokom jedne kalendarske godine.