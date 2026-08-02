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Naselje Čanj, smešteno u mirnom zalivu između Petrovca i Sutomora, važi za jedno od retkih mesta u Crnoj Gori gde četvoročlana porodica i dalje može letovati po cenama koje ne opterećuju drastično kućni budžet.

Ovo letovalište decenijama je poznato po svojoj prostranoj Bisernoj obali, peskovito-šljunkovitoj plaži dugoj preko 1.100 metara, ali i po tome što je primarno orijentisano na porodični turizam, penzionere i domaće goste iz Srbije i regiona. Za razliku od ekskluzivnih mesta sa luksuznim rizortima, Čanj je ponudu prilagodio džepu prosečnog potrošača.

Smeštaj za svačiji džep: Privatni apartmani i dalje ispod proseka regiona

Jedan od glavnih razloga zašto Čanj nosi titulu najjeftinijeg mesta jeste izuzetno pristupačan privatni smeštaj. U jeku letnje sezone, cene najma studio-apartmana ili soba sa sopstvenim kupatilom znatno su niže nego u susednim mestima.

U zavisnosti od udaljenosti od obale i opremljenosti, privatni smeštaj u Čnju se u proseku kreće od 10 do 25 evra po osobi po noćenju, dok se manji apartmani za cele porodice mogu naći već od 35 do 50 evra dnevno. Za goste koji traže najpovoljniju opciju, na raspolaganju su i brojni pansioni i odmarališta sa ponudom polupansiona.

Foto: Predrag Jankovic/Shutterstock

Cene u restoranima prilagođene porodicama

Vanpansionska ponuda u Čanju takođe je znatno povoljnija u odnosu na prosek crnogorske obale. Lojalnost gostima vlasnici ugostiteljskih objekata održavaju kroz pristupačne cene dnevnih menija, kuvanih jela i brze hrane uz samu obalu.

Kuvana jela u lokalnim ekspres-restoranima mogu se pronaći po cenama od 5 do 8 evra po obroku, dok su cene kafa, osvežavajućih pića i sladoleda u kafićima duž šetališta znatno niže u poređenju sa Budvom ili Boki Kotorskom. Takođe, lokalne prodavnice i mini-marketi drže umerene cene osnovnih životnih namirnica.

Plažni mobilijar i prateći sadržaji: Bez astronomskih cenovnika

Dok u pojedinim delovima Crne Gore najam dve ležaljke i suncobrana dostiže iznose od nekoliko desetina, pa i stotina evra, u Čnju su cene plažnog mobilijara ostale u granicama prihvatljivog. Komplet ležaljki sa suncobranom na većem delu Biserne obale obično se kreće između 8 i 15 evra za ceo dan.

Pored zonskih delova plaže sa ležaljkama, Čanj poseduje i prostrane slobodne zone gde posetioci bez ikakve naknade mogu postaviti sopstvene suncobrane i peškire, što dodatno pospešuje boravak porodica sa malom decom.

Cene ležaljki u Grčkoj Foto: Shutterstock

Geografski položaj i prirodne prednosti: Mir, čist vazduh i Kraljičina plaža

Iako slovi za jedno od najjeftinijih mesta, Čanj se može pohvaliti izuzetnim prirodnim okruženjem. Smešten je u uvali izolovanoj od glavne magistrale, što pruža mir i bezbedno okruženje bez velikog saobraćajnog meteža i buke.

Dodatna atrakcija u neposrednoj blizini jeste čuvena Kraljičina plaža, do koje se iz Čanja stiže kratkom vožnjom brodićem za svega nekoliko evra. Ova skrivena uvala, okružena strmim liticama, važi za jedan od najlepših bisera Jadrana.

Ograničenja i izazovi: Mane najjeftinijeg letovališta

Niske cene sa sobom nose i određene kompromise na koje gosti moraju računati. Čanj nema razvijen noćni život niti bogatu ponudu luksuznih sadržaja, pa nije primarni izbor za mlade koji traže provod i izlaske.

Takođe, u špicu sezone mogu se javiti povremene gužve na plaži, kao i izazovi sa parking-mestima i komunalnom infrastrukturom. Međutim, za posetioce kojima je prioritet miran odmor, čisto more i ušteda novca, ove mane često padaju u drugi plan.

Sve u svemu, u eri opšte inflacije i skoka cena turističkih usluga širom Mediterana, Čanj uspeva da sačuva svoju specifičnost na tržištu. Za sve koji traže ekonomski održivo letovanje na crnogorskom primorju bez skrivenih troškova, ovo malo mesto ostaje jedan od najpouzdanijih izbora koji nudi optimalan odnos cene i kvaliteta usluge.