Šta treba da uradite ako ste sipali pogrešno gorivo u auto

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Vozače u Srbiji od danas očekuju nove cene po kojima će kupovati gorivo u narednih sedam dana. Maksimalna maloprodajna cena evrodizela biće 226 dinara za litar, a benzina 202 dinara. Ako uporedimo sa prethodnom nedeljom, i benzin i evrodizel poskupeli su za po 2 dinara.

Ove cene naftnih derivata važiće do petka, 7. avgusta 2026. godine.

Podsećamo, Vlada Srbije još jednom je produžila Odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na naftne derivate do 9. avgusta, dok kad će i dalje akciza za olovni benzin iznositi 61,24 dinara po litru, za bezolovni benzin 57,6 dinara po litru, a za i za gasna ulja (dizel) 59,23 dinara za litar.

Postojeće produženje ističe 2. avgusta.

Odluka predstavlja jednu od mera usmerenih na očuvanje stabilnosti snabdevanja i zaštitu domaćeg tržišta od negativnih posledica poremećaja u međunarodnim tokovima.