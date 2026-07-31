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Šta uraditi kada nasledite veći deo stana, a u praksi od toga nemate gotovo nikakvu korist? Upravo sa takvim problemom suočio se jedan Hrvat koji tvrdi da ne može da uđe u nekretninu koju je nasledio, ali ni da proda svoj suvlasnički udeo, jer je drugi suvlasnik zauzeo stan i promenio bravu.

Svoj slučaj opisao je u Fejsbuk grupi "Pravna pomoć Hrvatska“, gde je zatražio savet drugih članova.

"Suvlasnik sam 75 odsto stana već dugi niz godina, koji sam nasledio od roditelja. Drugi suvlasnik, koji je nedavno nasledio 25 odsto, uselio se u stan i doveo treću osobu bez mog odobrenja. Istovremeno mi je promenom brave onemogućio pristup nekretnini. Šta da radim? - napisao je on.

Potrebna hitna reakcija

Jedan od članova grupe smatra da je vlasnik predugo čekao da reaguje.

"Zakasnili ste. Imate nekretninu, a ne koristite je. Hrvatski zakoni veoma štite posed i dom. Jedino što vam preostaje jeste hitan postupak zbog ometanja poseda i privremena mera. Tražite ključ i iseljenje treće osobe, jer ona ne može da boravi u stanu bez vaše saglasnosti - napisao je jedan korisnik.

On je dodao da suvlasniku može da pošalje i pisani zahtev za plaćanje 75 odsto tržišne kirije, a ukoliko to odbije, da pokrene parnični postupak. Kao krajnju mogućnost naveo je razvrgnuće suvlasništva, ali upozorava da se takvi postupci često završavaju javnom prodajom nekretnine po znatno nižoj ceni od tržišne.

Slučaj za policiju

Drugi korisnik, Vedran, savetovao je da se odmah uključi policija.

Uzmi vlasnički list kao dokaz i pozovi policiju na svoju adresu. Ako su papiri uredni, policija će omogućiti ulazak u stan, a zapisnik će biti važan dokaz u građanskom postupku. Što pre pokreneš postupak, to bolje - napisao je.

Međutim, pojedini članovi grupe upozorili su da bi čitav proces mogao da traje godinama.

Samo advokat, tužba i sud, pa čekanje da se sve završi. To može da traje od deset do petnaest godina. Na kraju sud često odredi prodaju nekretnine na aukciji, gde se postiže znatno niža cena, a kada se odbiju troškovi postupka, suvlasnicima ostane vrlo malo novca - navela je jedna korisnica, ističući da govori iz ličnog iskustva.

Drugi smatraju da bi najbolji izlaz bio dogovor između suvlasnika.

Prodaja najbolje rešenje

Najbolje je da jedan otkupi deo drugog ili da zajednički prodaju stan po tržišnoj ceni i podele novac. Ako nema dogovora, sudska prodaja gotovo uvek znači manju zaradu za obe strane - napisala je jedna članica grupe.

Bilo je i radikalnijih predloga, poput nasilnog ulaska u stan ili izbacivanja stvari treće osobe, ali su drugi učesnici rasprave upozorili da bi takvi potezi mogli dodatno da zakomplikuju sudski postupak.

U diskusiju su se uključili i ljudi sa sličnim iskustvima. Jedna korisnica ispričala je da je godinama vodila spor sa podstanarom koji nije želeo da se iseli, dok je drugi član grupe naveo da je izgubio nekretninu uprkos tome što je platio najveći deo kupoprodajne cene i uložio novac u njeno renoviranje.

Rasprava je još jednom pokazala koliko nasledni i suvlasnički odnosi mogu da budu komplikovani i koliko je važno da se imovinska pitanja reše na vreme, jer u suprotnom sporovi mogu da traju godinama i da dovedu do velikih finansijskih gubitaka.