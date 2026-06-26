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Kada delite vlasništvo nad nekom nekretninom, poput kuće koju ste nasledili sa rođacima, i želite da prodate svoj udeo, ne možete ga jednostavno oglasiti i prodati nepoznatom kupcu. Vaša prva i osnovna zakonska obaveza je da svoj deo ponudite ostalim suvlasnicima, što se drugačije zove i "pravo preče kupovine". Ukoliko ih ima više, zakon postavlja jasno pravilo prioriteta, prednost prilikom kupovine ima onaj rođak ili suvlasnik koji već poseduje najveći udeo u toj nekretnini. Sa druge strane, ako svi suvlasnici imaju potpuno jednake delove i polažu ista prava, vi kao prodavac dobijate potpunu slobodu da sami izaberete kome ćete od njih prodati svoj deo.

Pravila za prodaju poljoprivrednog zemljišta

Kada je u pitanju poljoprivredno zemljište, glavni cilj države je da se posedi ukrupnjavaju radi lakše obrade, a ne da se cepkaju na male parcele. Zbog toga, ukoliko prodajete njivu, nakon suvlasnika, prvenstvo kupovine prelazi na vaše prve komšije. Apsolutnu prednost uvek ima onaj komšija sa čijim se imanjem vaša njiva graniči najdužom linijom. Ukoliko se desi specifična situacija da se sa dva različita suseda graničite potpuno podjednako, pravo prvenstva tada dobija onaj komšija čija je njiva ukupno veća po površini.

Procedura i važni rokovi

Zakon u ovim situacijama ne priznaje usmene dogovore, telefonske pozive i neformalna obećanja, već sve mora biti zabeleženo na papiru i sprovedeno po strogoj proceduri. Ponudu ostalim suvlasnicima ili komšijama morate poslati isključivo preporučenim pismom, kako bi postojao trag o slanju i prijemu. U tom pismu mora biti tačno navedena cena po kojoj prodajete imovinu, kao i svi ostali uslovi prodaje. Od trenutka kada prime vaše pismo, suvlasnici ili komšije imaju tačno petnaest dana da vam odgovore, i to takođe preporučenom pošiljkom.

Ukoliko taj rok prođe, a vi ne dobijete nikakav odgovor, zakon smatra da su oni nezainteresovani i da je ponuda odbijena. Tek tada ste slobodni da nekretninu prodate nekom trećem licu. Ipak, postoji najvažnije pravilo koje ne smete prekršiti, tom trećem licu nikako ne smete prodati imovinu po nižoj ceni ili po boljim uslovima od onih koje ste zvanično ponudili svojim suvlasnicima ili komšijama. Dodatno, ukoliko u roku od godinu dana ne uspete nikome da prodate nekretninu, vaša prva ponuda prestaje da važi, te cela procedura slanja preporučenih pisama mora da krene ispočetka.

Šta se dešava u slučaju nepoštene prodaje

Ukoliko vas je prodavac namerno "preskočio" ili je nekom drugom tajno prodao imovinu po nižoj ceni od one koju je ponudio vama, zakon je u potpunosti na vašoj strani. Imate pravo da ga tužite i tražite da sud poništi taj kupoprodajni ugovor, kako biste vi kupili nekretninu po tim istim uslovima.

Da biste ostvarili ovo pravo, morate biti brzi. Tužbu morate podneti u roku od trideset dana od dana kada ste saznali za tajnu prodaju, a najkasnije u roku od dve godine od samog potpisivanja spornog ugovora. Najvažniji preduslov za pokretanje ovog procesa je da istovremeno sa podnošenjem tužbe morate na namenski račun suda uplatiti iznos u visini tržišne vrednosti te nekretnine, čime dokazujete da ste ozbiljan i platežno sposoban kupac.

Pravo preče kupovine za ostale stvari

Pored pravila koja važe isključivo za nekretnine, pravo preče kupovine možete ugovoriti i za bilo koju drugu pokretnu stvar, poput automobila, umetničke slike ili radne mašine. Prilikom prodaje, u kupoprodajni ugovor možete uneti posebnu klauzulu koja obavezuje kupca da, ukoliko ikada odluči da preproda tu stvar, mora prvo vama da je ponudi nazad.

Ovakav dogovor je vremenski ograničen i važi najviše pet godina. Čak i ako u ugovoru jasno napišete da to pravo traje deset godina, zakon ga automatski skraćuje na pet. Kada kupac odluči da proda stvar i obavesti vas o tome, imate rok od mesec dana da mu javite da li želite da je otkupite nazad po ponuđenoj ceni. Važno je znati i da je ovo pravo kod pokretnih stvari strogo lično, što znači da se ono ne može pokloniti, prodati ili ostaviti u nasledstvo nekom drugom licu.