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U određenim situacijama, postupci koji na prvi pogled deluju kao izraz dobre namere mogu dovesti do značajnih poreskih obaveza i administrativnih problema.

Ostavinska rasprava često se doživljava kao formalni postupak koji podrazumeva prikupljanje potrebne dokumentacije, dogovor među naslednicima, davanje izjava i konačno rešavanje pitanja imovine preminulog lica. Ipak, upravo tokom tog procesa jedna izjava data bez dovoljno pažnje i poznavanja zakonskih posledica može izazvati ozbiljne finansijske posledice.

Naslednici tokom rasprave imaju mogućnost da prihvate nasleđe, da ga se odreknu ili da ga se odreknu u korist druge osobe. Iako su takve odluke često motivisane porodičnim odnosima i emocijama, njihove pravne i poreske posledice nisu uvek jasno uočljive, posebno kada se nasledstvo prenosi na roditelje, odnosno kada se deca odriču svog dela u njihovu korist.

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- Ukoliko se roditelji odriču u korist dece, to je prirodan tok nasleđivanja i ne proizvodi porez, ali ako se deca odriču nasleđa u korist roditelja, Poreska uprava to sve češće tumači kao raspolaganje imovinom - objašnjava advokat Rodić i dodaje da, shodno tome, može se razrezati porez na prenos apsolutnih prava, a u nekim slučajevima dolazi i do problema sa povraćajem PDV-a za prvi stan.

Drugim rečima, iako se u svakodnevnom govoru ovakvi postupci često svode pod pojam "odricanja", između običnog odricanja od nasleđa i odricanja u korist određene osobe postoji značajna pravna razlika. U prvom slučaju naslednik se odriče svog prava bez dodatnih posledica, dok se u drugom može smatrati da je izvršio raspolaganje imovinom, što može dovesti do novih poreskih i drugih obaveza.

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Zbog toga stručnjaci iz oblasti prava savetuju da se pre donošenja bilo kakve odluke u vezi sa nasledstvom pažljivo razmotre sve okolnosti, kako sa pravnog, tako i sa poreskog aspekta.

- Stavite sve na papir, izračunajte i procenite šta vam se isplati u konkretnoj situaciji - zaključuje advokat Rodić.

Kada je reč o nasleđivanju, stvari često nisu jednostavne i jednoznačne. Ponekad i naizgled bezazlena izjava može proizvesti posledice koje su znatno veće nego što se u prvi mah očekuje.