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Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov obišla je danas radove na izgradnji kanalizacione mreže u naselju Karlovčić, u opštini Pećinci i uverila se da radovi napreduju dobrom dinamikom.

Pavkov je naglasila da su ovo značajna kapitalna ulaganja u Srem i opštinu Pećinci jer se gradi sistem koji će dugoročno obezbediti upravljanje komunalnim otpadnim vodama.

„Ponosna sam na opštinu Pećinci, predsednika Sinišu Đokića i njegov tim koji pokazuju da je životna sredina zaista žila kucavica svakog sektora i svakog mesta. U Karlovčiću trenutno gradimo više od 22 kilometra kanalizacione mreže, što će biti više od 100 kilometara kanalizacione infrastrukture u opštini Pećinci. Paralelno radimo i na rekonstrukciji i proširenju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Pećincima, čiji će kapacitet nakon završetka radova biti 10.000 ekvivalent stanovnika“, rekla je Pavkov.

1/6 Vidi galeriju Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov obišla je radove na izgradnji kanalizacione mreže u naselju Karlovčić Foto: Ministarstvo zaštite životne sredine

Ministarkaje naglasila da je cilj da sva naseljena mesta u opštini Pećinci budu povezana na kanalizacionu mrežu, a da postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda rade punim kapacitetom.