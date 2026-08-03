Pavkov: Primer odgovornog razvoja - novi zeleni kilometri za sigurnu budućnost
Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov obišla je danas radove na izgradnji kanalizacione mreže u naselju Karlovčić, u opštini Pećinci i uverila se da radovi napreduju dobrom dinamikom.
Pavkov je naglasila da su ovo značajna kapitalna ulaganja u Srem i opštinu Pećinci jer se gradi sistem koji će dugoročno obezbediti upravljanje komunalnim otpadnim vodama.
„Ponosna sam na opštinu Pećinci, predsednika Sinišu Đokića i njegov tim koji pokazuju da je životna sredina zaista žila kucavica svakog sektora i svakog mesta. U Karlovčiću trenutno gradimo više od 22 kilometra kanalizacione mreže, što će biti više od 100 kilometara kanalizacione infrastrukture u opštini Pećinci. Paralelno radimo i na rekonstrukciji i proširenju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Pećincima, čiji će kapacitet nakon završetka radova biti 10.000 ekvivalent stanovnika“, rekla je Pavkov.
Ministarkaje naglasila da je cilj da sva naseljena mesta u opštini Pećinci budu povezana na kanalizacionu mrežu, a da postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda rade punim kapacitetom.
„Na ovaj način štitimo kanal Galovica, ali i druge medijume životne sredine, dok našim sugrađanima obezbeđujemo ono što mora da bude strateški pravac razvoja, sledeći politiku predsednika Aleksandra Vučića, a to su bolji uslovi za život i sigurniju budućnost za sve naše građana, bez obzira da li žive u Beogradu, Nišu ili nekom manjem mestu. Verujem da ćemo i u drugim lokalnim samoupravama dati dodatni zamajac i ovakvim primerom poslati jasnu poruku da je očuvanje životne sredine jedan od naših najvažnijih prioriteta“, poručila je Pavkov.