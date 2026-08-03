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Jedna od najpoznatijih industrijskih kompanija u Srbiji, Tigar iz Pirota, ponovo je pred velikim izazovom - država traži rešenje za deo fabrike koji je u njenom vlasništvu i otvorena je za različite modele privatizacije kako bi kompanija nastavila da posluje.

Cilj je pronalaženje strateškog partnera koji bi omogućio nastavak proizvodnje i očuvanje što većeg broja radnih mesta, dok država istovremeno pokušava da smanji troškove koje godinama snosi zbog poslovanja fabrike.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će država prihvatiti "svaku vrstu privatizacije i svako rešenje" za deo Tigra koji je u državnom vlasništvu, navodeći da kompanija predstavlja veliko finansijsko opterećenje za budžet.

Kako je rekao, za funkcionisanje fabrike tokom letnjih meseci izdvojeno je 220 miliona dinara, uz ocenu da dugoročno nije održivo da država sama pokriva troškove.

- Važno je da Tigar radi i da probamo da sačuvamo deo, ili najveći deo zaposlenih - poručio je Vučić, pozivajući lokalnu samoupravu da predloži moguće modele za budućnost kompanije.

Tigar - nekadašnji industrijski gigant

Tigar iz Pirota decenijama je bio jedan od simbola domaće industrije. Kompanija je poznata po proizvodnji gumene obuće, pneumatika i različitih proizvoda od gume, a svojevremeno je zapošljavala nekoliko hiljada ljudi i bila jedan od najvećih privrednih sistema u jugoistočnoj Srbiji.

Poslednjih godina kompanija se suočava sa brojnim problemima, uključujući finansijske teškoće, promene na tržištu i posledice nerešenih pitanja iz perioda tranzicije.

Za veliki broj nekadašnjih državnih sistema u Srbiji privatizacija trenutno nije jednostavna. Među njima su i Simpo iz Vranja, Trayal korporacija, Yumco, Metanolsko-sirćetni kompleks iz Kikinde, kao i Tigar iz Pirota.

Kod pojedinih kompanija u toku su aktivnosti vezane za unapred pripremljene planove reorganizacije, dok dodatni problem predstavljaju nerešeni imovinski odnosi i zahtevi za restituciju.Za Tigar sada sledi pronalaženje modela koji bi omogućio da proizvodnja opstane, a zaposleni zadrže radna mesta, uz manji teret za državni budžet.