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- Do 8 i 30 jutros 16.000 vaučera je već podeljeno. Tada će biti veće plate, tada će biti veće penzije, tada ćemo kuće brže da obnavljamo, tada ćemo moći bolje da živimo, tada će Srbija da ima bolju poziciju, dakle, ne govorim samo o građanima, govorim o celoj našoj zemlji. Tada će Srbija da ima bolju i međunarodnu, i regionalnu poziciju - poručio je Vučić.

On je rekao da će tokom posete Republici Srpskoj obići dosta gradova i razogvarati sa meštanima.

- Iza mene je prelepo jezero Balkana ovde nedaleko od Mrkonjić grada, i očekuje nas mnogo dobrih, važnih poseta danas. I prvi put ja kao predsednik Srbije, ili bilo koji predsednik Srbije, obići će Janj, Šipovo, srpsku opštinu Kupres, a onda idem i do obnovljene kuće mog oca u selu Čipuljić kod Bugojna. Tu ću razgovarati sa svim dobrim gostima, Srbima, Hrvatima, muslimanima, Bošnjacima, svima koji dođu - istakao je Vučić.

Danas počinje podela turističkih vaučera

Danas u svim poštama Srbije počinje prijavljivanje za kontigent od 30.000 turističkih vaučera za odmor u Srbiji, vrednih po 10.000 dinara. Za ovu meru država je iz budžeta izdvojila ukupno 300 miliona dinara, a ove godine uvedene su i novine - pravo na subvencionisani odmor imaće isključivo penzioneri čija mesečna penzija ne prelazi 80.000 dinara.

Interesovanje za vaučere iz godine u godinu ne jenjava, pa se očekuje da će i ovog puta svih 30.000 vaučera biti podeljeno za kratko vreme. Prijave će se podnositi isključivo lično na šalterima Pošte Srbije.