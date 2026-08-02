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Tokom turističke sezone u Hrvatskoj društvene mreže pune su objava iznajmljivača i gostiju, a često se dele i neprijatna iskustva. Iznajmljivači se žale na nered ili oštećene apartmane, dok gosti najčešće kritikuju lošu uslugu, iznenadna otkazivanja rezervacija, a u pojedinim slučajevima i pokušaje prevare.

Zato je objava u jednoj popularnoj Fejsbuk grupi privukla veliku pažnju, jer je pokazala i drugu stranu turizma. Jedna žena želela je javno da pohvali vlasnicu apartmana zbog izuzetnog gostoprimstva koje joj je, kako kaže, učinilo letovanje u Segetu Vranjici nezaboravnim.

- Želim da podelim naše pozitivno iskustvo sa ovogodišnjeg letovanja. Sve pohvale za apartman kod Mire u Segetu Vranjici. Apartman je uredan i potpuno opremljen. Vlasnica je ljubazna, predusretljiva i uvek spremna da pomogne. U apartmanu nas je sačekala hrana i torta, a tokom boravka nam je pripremila i večeru - napisala je oduševljena gošća.

Kao dokaz objavila je fotografiju frižidera punog voća, pršute, sira, pića i velike čokoladne torte. Imena nisu objavljena kako se ne bi stekao utisak da je reč o reklami.

Ljudi oduševljeni, ali ima i onih koji smatraju da je preterala

Objava je prikupila više od 16.000 lajkova, a u komentarima su mnogi istakli da se ovakav doček retko viđa.

- Retko gde smo doživeli ovako nešto. Gde god smo do sada letovali, u apartmanu nije bilo ni sunđera za sudove, toalet papira ni deterdženta za pranje sudova, a kamoli pića u frižideru. A to su sitnice koje iznajmljivača ne koštaju mnogo u poređenju sa onim koliko gosti potroše. Svaka čast ovoj gospođi. Želim joj mnogo zadovoljnih gostiju - napisao je jedan korisnik.

Drugi je dodao:

- Svaka čast. Mi smo plaćali 230 evra dnevno za apartman (5+2 osobe), a nije nas sačekala čak ni flaša hladne vode, a kamoli ovakav doček.

Ipak, bilo je i onih koji smatraju da je domaćica otišla korak predaleko.

- Dovoljno je ostaviti malo kafe, čaja, šećera, soli, ulja, sirćeta i flašu vode. Ovo više liči na rođendansko slavlje sa tortom i pršutom.

Još jedan korisnik napisao je:

- Ovo je zaista previše. Mi smo ove godine bili prijatno iznenađeni kada nas je u frižideru sačekalo hladno piće, jer nam se sve što smo nosili putem ugrejalo. To nam je bilo sasvim dovoljno.

Mnogi su istakli da su navikli na mnogo skromniji doček.

- Baš lep gest. Iskreno, mi smo zadovoljni kada se domaćin seti da ostavi flašu hladne vode u frižideru.

Jedan komentar posebno je privukao pažnju: