Gošća otvorila frižider u apartmanu i zanemela: Ono što ju je sačekalo retko ko doživi na letovanju
Tokom turističke sezone u Hrvatskoj društvene mreže pune su objava iznajmljivača i gostiju, a često se dele i neprijatna iskustva. Iznajmljivači se žale na nered ili oštećene apartmane, dok gosti najčešće kritikuju lošu uslugu, iznenadna otkazivanja rezervacija, a u pojedinim slučajevima i pokušaje prevare.
Zato je objava u jednoj popularnoj Fejsbuk grupi privukla veliku pažnju, jer je pokazala i drugu stranu turizma. Jedna žena želela je javno da pohvali vlasnicu apartmana zbog izuzetnog gostoprimstva koje joj je, kako kaže, učinilo letovanje u Segetu Vranjici nezaboravnim.
- Želim da podelim naše pozitivno iskustvo sa ovogodišnjeg letovanja. Sve pohvale za apartman kod Mire u Segetu Vranjici. Apartman je uredan i potpuno opremljen. Vlasnica je ljubazna, predusretljiva i uvek spremna da pomogne. U apartmanu nas je sačekala hrana i torta, a tokom boravka nam je pripremila i večeru - napisala je oduševljena gošća.
Kao dokaz objavila je fotografiju frižidera punog voća, pršute, sira, pića i velike čokoladne torte. Imena nisu objavljena kako se ne bi stekao utisak da je reč o reklami.
Ljudi oduševljeni, ali ima i onih koji smatraju da je preterala
Objava je prikupila više od 16.000 lajkova, a u komentarima su mnogi istakli da se ovakav doček retko viđa.
- Retko gde smo doživeli ovako nešto. Gde god smo do sada letovali, u apartmanu nije bilo ni sunđera za sudove, toalet papira ni deterdženta za pranje sudova, a kamoli pića u frižideru. A to su sitnice koje iznajmljivača ne koštaju mnogo u poređenju sa onim koliko gosti potroše. Svaka čast ovoj gospođi. Želim joj mnogo zadovoljnih gostiju - napisao je jedan korisnik.
Drugi je dodao:
- Svaka čast. Mi smo plaćali 230 evra dnevno za apartman (5+2 osobe), a nije nas sačekala čak ni flaša hladne vode, a kamoli ovakav doček.
Ipak, bilo je i onih koji smatraju da je domaćica otišla korak predaleko.
- Dovoljno je ostaviti malo kafe, čaja, šećera, soli, ulja, sirćeta i flašu vode. Ovo više liči na rođendansko slavlje sa tortom i pršutom.
Još jedan korisnik napisao je:
- Ovo je zaista previše. Mi smo ove godine bili prijatno iznenađeni kada nas je u frižideru sačekalo hladno piće, jer nam se sve što smo nosili putem ugrejalo. To nam je bilo sasvim dovoljno.
Mnogi su istakli da su navikli na mnogo skromniji doček.
- Baš lep gest. Iskreno, mi smo zadovoljni kada se domaćin seti da ostavi flašu hladne vode u frižideru.
Jedan komentar posebno je privukao pažnju:
- Moja komšinica svako veče vodi svoje goste u restoran na večeru. Još ima ljudi koji znaju šta znači pravo gostoprimstvo.
Biznis Kurir/Dnevno.hr