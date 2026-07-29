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Hrvatska uvodi stroža pravila za taksi prevoz kako bi sprečila previsoke cene vožnje i obezbedila veću zaštitu putnika. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture predstavilo je Nacrt pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o posebnim uslovima za vozila kojima se obavlja javni drumski prevoz, sa ciljem da spreči manipulacije i netransparentan obračun cena vožnje.

Predstavnici resornog ministarstva istakli su da je ranija liberalizacija tržišta taksi prevoza omogućila veću dostupnost usluga i niže cene za većinu građana, ali je potpuno slobodno formiranje cena otvorilo prostor za zloupotrebe. To je naročito bilo izraženo tokom turističke sezone, kada su putnicima često naplaćivani nerealno visoki iznosi za vožnju.

Zbog toga novi pravilnik uvodi maksimalne dozvoljene cene za najvažnije stavke u obračunu vožnje - početnu cenu, cenu po pređenom kilometru, cenu po minutu vožnje i cenu čekanja.

Iz ministarstva navode da je cilj ovih izmena uspostavljanje ravnoteže između slobodnog tržišta i zaštite potrošača. Ne uvode se fiksne niti minimalne cene, pa tržišna konkurencija ostaje očuvana, ali se postavljaju gornje granice kako bi se sprečile prevare i prekomerno naplaćivanje.

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Maksimalne cene određene su na osnovu stručne analize saobraćajnih stručnjaka, a novim pravilima zabranjuju se i sve izmišljene dodatne naknade, poput naplate rezervacije vožnje, ulaska u vozilo ili korišćenja digitalnih platformi.

Jasno istaknute cene i nova pravila u saobraćajnim gužvama

Taksisti će ubuduće morati da na vidljivom mestu na bočnim vratima vozila istaknu maksimalnu cenu vožnje, kao i procenjenu cenu vožnje dužine pet kilometara, odnosno vožnje koja traje 15 minuta.

Od ove obaveze izuzeta su vozila koja posluju isključivo preko aplikacija, pod uslovom da je korisniku unapred prikazana konačna cena i ruta vožnje. Ipak, ta vozila moraće da imaju jasno istaknuto obaveštenje da nije dozvoljeno direktno ugovaranje vožnje sa vozačem, kako bi se sprečio rad na crno.

Novi pravilnik rešava i dosadašnje nedoumice u vezi sa obračunom vremena provedenog u vožnji i čekanju. Zadržavanje u saobraćajnoj gužvi ili na semaforu moći će da se naplaćuje isključivo kroz cenu po minutu vožnje.

Sa druge strane, čekanje će podrazumevati vreme pre početka vožnje ili zaustavljanje na izričit zahtev putnika. Pravilnik izričito zabranjuje da se isti vremenski period naplati i kao vreme vožnje i kao vreme čekanja.