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Sa početkom turističke sezone u Hrvatskoj i dolaskom leta, ne prestaju polemike o ponekad bahatim taksistima i visokim cenama vožnje koje sve češće šokiraju putnike. Iako su se mnogi putnici već navikli da koriste aplikacije za prevoz, poput Ubera, gde je cena vožnje vidljiva unapred, u praksi se i dalje dešava da zbog žurbe ili nedostatka slobodnih vozila građani izaberu taksi koji čeka na stajalištu.

Upravo jedno takvo neprijatno iskustvo ispričala je Hrvatica čiji je sin tokom nedavnog putovanja iz Rijeke u Zadar doživeo, kako tvrdi, veoma neprijatnu situaciju sa taksi prevozom.

Mladić je prošle nedelje autobusom doputovao iz Rijeke u Zadar, odakle je trebalo da nastavi put ka aerodromu Zadar. Iako postoji autobuska linija koja povezuje autobusku stanicu i aerodrom, u tom trenutku nije bio siguran da li će stići na vreme, pa je uzeo taksi koji je bio slobodan na stajalištu.

Taksista mu je, kako navodi, prišao i rekao da će cena vožnje biti u uobičajenom rasponu, koji prema dostupnim informacijama iznosi između 25 i 30 evra. Međutim, nakon vožnje koja je trajala manje od 20 minuta, vozač mu je naplatio čak 90 evra, a mladić je zanemeo kad ječuo ciftu.

Upozorila prijatelje i poznanike

Majka mladića ističe da smatra da je reč o neprihvatljivom ponašanju, posebno zato što se radilo o mladom putniku koji se u toj situaciji nije najbolje snašao.

Nakon ovog događaja, kaže da je upozorila prijatelje i kolege koji putuju u Hrvatsku da budu oprezni prilikom korišćenja taksi usluga. Dodaje i da joj je žao što zbog ovakvih iskustava ne može da preporuči domaće prevozničke kompanije, te navodi da će, dok se takve pojave ne sankcionišu, drugima savetovati korišćenje međunarodnih aplikacija za prevoz.

Takođe ističe da je za predstojeći odmor u Dalmaciji već rezervisala rent-a-car i smeštaj preko stranih platformi, navodeći da sa njima do sada nije imala negativna iskustva i da su korektno rešavali eventualne probleme.