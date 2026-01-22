Slušaj vest

Aleksandra Nikolić iz Rakovca kod Bujanovaca svakog dana živi ritam koji ne prati uobičajene predstave o profesionalnom uspehu. Tokom prepodneva radi kao stomatolog u privatnoj ordinaciji, dok popodne preuzima volan taksija u okviru porodične firme. Za nju ta dva posla ne predstavljaju suprotnosti, već logičan sled jednog istog životnog puta.

Stomatologiju je završila 2022. godine na Medicinskom fakultetu u Nišu, gde je diplomirala sa najvišim ocenama. Stečeno znanje odlučila je da vrati svom kraju, u sredinu u kojoj je svaki osmeh dragocen, a svaki pacijent dolazi sa posebnom pričom. Od aprila je zaposlena u privatnoj ordinaciji, gde svakodnevno radi smireno, strpljivo i posvećeno.

- Dosta je izazovno s obzirom da je ovo mala sredina ne toliko razvijena i mislim da nije dovoljno podignuta svest o oralnom zdravlju i da ima dosta posla u tom smislu - kaže Aleksandra.

Zajedno sa stomatološkom sestrom gradi tim u kome su međusobno poverenje i preventiva jednako važni kao i sama terapija.

- Sa Aleksandrom radim od aprila, ona je vredna doktorka, mirna doktorka, pacijenti je mnogo vole i ima laku ruku i baš smo super tim zajedno - navodi stomatološka sestra-tehničarka u Bujanovcu, Admire Junuzi.

Po završetku radnog vremena u ordinaciji, Aleksandrin dan se ne privodi kraju. Njena druga smena počinje na parkingu ispred ordinacije, za volanom taksija porodične firme. Upravo tu, između vožnji i kratkih razgovora sa putnicima, učila je da sluša ljude.

- Dugujem veliku zahvalnost ovom poslu, on je od mene učinio stomatologa i napravio me čovekom, jer sam pre stomatologije, odnosno pre taksija bila jako stidljiva, bilo mi je teško da sklopim prijateljstvo, nisam volela da komunuciram sa nepoznatim ljudima. Onda me je ovaj posao spremio da mogu da se bavim stomatologijom na adekvatan način - dodaje Aleksandra.

Za nju je taksi bio prava životna škola, mesto na kojem je, kako kaže, odrasla. Iako se radi o dva različita zanimanja, Aleksandra ih doživljava kao istu energiju, isti odnos prema ljudima i jednaku odgovornost.

- Podjednako volim oba posla i baš ne bih mogla ni bez stomatologije, ni bez taksija. Sada, kada bi neko rekao ja moram to da radim nije mi obaveza, čak i da moram neki drugi posao da radim, ja ću se uvek vraćati taksiju - ističe stomatološkinja preko dana, a taksistkinja tokom večeri.