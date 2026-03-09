Slušaj vest

Australijska rudarska kompanija Bindi Metals ubrzava istraživanja na svom projektu Ravni u Srbiji, u dolini Ibra, dok se priprema za prvo bušenje. Kako prenosi Stockhead, australijski finansijski i rudarski portal, preliminarni rezultati površinskog uzorkovanja na lokalitetu Drenjak ukazuju na visok potencijal za plitko ležište zlata.

Na Drenjku, istorijski uzorci iz malih rudarskih tunela pokazali su pojas od četiri metra sa 19 g/t zlata i 39 g/t srebra, dok su plitke rovovske iskopine dale pojas od pet metara sa 14,9 g/t zlata i 12,2 g/t srebra, uključujući 1 m sa 35,2 g/t zlata i 4 g/t srebra.

Portal prenosi da je nedavno sprovedeno mapiranje i uzorkovanje Bindi Metalsa potvrdilo potencijal visokog sadržaja zlata, sa rezultatom do 48,7 g/t i dodatnim uzorcima od 22,8 g/t i 5,3 g/t zlata.

Rujak, drugi prospekt unutar licence, takođe je pokazao mineralizaciju: istorijski tuneli dali su 12 metara sa 0,5 g/t zlata i 4 g/t srebra, uključujući 2 metra sa 1,9 g/t zlata i 5,8 g/t zlata, dok je nedavno uzorkovanje potvrdilo vrednosti do 12,1 g/t zlata i 181 g/t srebra.

O istorijskoj bušotini na lokalitetu Drenjak, Mark Friman, izvršni direktor kompanije Bindi Metals, rekao je za Stockhead da je bila plitka (do dubine od 50 metara) i da je tu nađena samo jedna žila zlata.

Ipak, rukovodstvo Bindija veruje da to nije najkvalitetnija žila unutar ležišta.

Friman je naveo da Bindi sada identifikovao zonu površinske mineralizacije od 10-12 metara i poslao je u laboratoriju analizu.

Henri Renou, član izvršnog odbora australijske kompanije, rekao je za Stochead da se Ravni se nalaze "u najboljem delu Evrope za istraživanje zlata" i da površinska mineralizacija sugeriše potencijal za višemilionsko ležište zlata.

Stockhead podseća da kompanija na ova dva lokaliteta pokreće istraživanje mineralizacije ispod površine, na većim dubinama, i da se očekuje da bušenje počne u drugom kvartalu 2026.

Bindi Metals je nedavno dobila saglasnost Ministarstva rudarstva i energetike Srbije za svoj prvi program bušenja, ukupne dužine do 2.500 metara.

Kompanija je preuzela projekat Ravni prošle jeseni od firme RedCreek doo.

Ravni su naselje u blizini sela Biljanovac, u dolini Ibra, opština Raška, a projekat zlata koji je licencu dobio prošlog meseca, obuhvata 30,5 km² istražnog prostora.

Na projektu su prethodno istraživale različite kompanije uključujući First Quantum Minerals, Tethyan Resources, Euromax i najskorije Terra Balcanica, a istraživanja su dala neverovatne rezultate: samo na lokaciji Čeovište, površinski uzorci stena pokazali su i do 64 grama po toni zlata.

Bindi Metals je u ranijim saopštenjima navodio da će upravo Čeovište biti glavna "meta" istraživanja.