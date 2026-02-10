Slušaj vest

Nakon izuzetno burnog početka godine na tržištu plemenitih metala, cene zlata i srebra početkom februara počele su da se stabilizuju, ali posledice ekstremnih oscilacija i dalje osećaju trgovci širom sveta. Kako navode vlasnici i menadžeri lokalnih zlatara i menjačnica za otkup kovanica, količine fizičkog zlata i srebra na tržištu su toliko velike da su pojedini bili primorani da ograniče otkup od građana.

Cena zlata je krajem januara premašila 5.300 dolara po unci, dok je srebro dostiglo gotovo 120 dolara, da bi potom usledio nagli pad. Nakon perioda velikih dobitaka i gubitaka, tržište je početkom februara ušlo u mirniju fazu.

„Ovakva kretanja cena nanela su štetu duž celog lanca“, izjavio je Džejms Stil, analitičar za plemenite metale u HSBC, za Business Insider.

Lokalne zlatare pod pritiskom

Najveći pritisak, prema navodima sagovornika Business Insidera, trpe lokalne zlatare i prodavnice kovanica, koje predstavljaju ključnu kariku u prometu fizičkog zlata i srebra. Visoke cene dovele su do masovnog talasa građana koji prodaju zlatne i srebrne poluge, kovanice i staro srebro, ali trgovci sve teže pronalaze kanale za dalje plasiranje metala.

Tim Hojer, menadžer zlatare University Coin & Jewelry u Viskonsinu, opisao je situaciju u kojoj je klijent došao da proda srebro po ceni od 98 dolara po unci, ali je do trenutka isplate cena već pala za 3,5 dolara.

Rafinerije zatrpane sirovinama

Problemi su se prelili i na rafinerije plemenitih metala, koje se suočavaju sa velikim zaostacima u preradi. Kako navodi Džeret Nijs, predsednik kompanije Precious Metal Refining Services iz Čikaga, njegova firma je još u oktobru prestala da otkupljuje srebrni otpad, kada je cena premašila 50 dolara po unci.

Rast cena tada je podstakao građane da masovno prodaju starinski escajg, posuđe i druge predmete od srebra, što je dovelo do preopterećenja rafinerija. Veliki deo prerađenog metala kasnije se dodatno rafiniše i izvozi na azijska tržišta, gde je potražnja za polugama i kovanicama veća. Međutim, kako su i te rafinerije privremeno obustavile otkup, lokalne zlatare ostale su bez uobičajenog izlaza za višak metala.

Ograničenja otkupa kao mera zaštite

Zbog svoje uloge u lokalnim zajednicama, zlatare ne mogu potpuno da obustave otkup. Umesto toga, pojedine su uvele ograničenja koliko metala mogu da kupe od jedne osobe u toku dana.

„Ako se ovde pogrešno proceni rizik, kapital se vrlo brzo iscrpi“, rekao je Tom Sperl, menadžer zlatare Rick’s Olde Gold. Prema njegovim rečima, ova mera omogućava da se usluže svi klijenti i da se građanima obezbedi gotovina koja im je često potrebna za poreze ili zdravstvene troškove.

Analitičari upozoravaju da dugotrajno zadržavanje metala nije održivo rešenje. „Ne želite da držite metal i finansirate ga kroz dug“, naveo je Stil iz HSBC-a.

Dugoročna perspektiva i dalje pozitivna

Iako kratkoročna kretanja ostaju neizvesna, dugoročni trendovi i dalje su snažni. Zlato je u odnosu na isti period prošle godine skuplje za oko 76 odsto, dok je srebro poskupelo čak 147 odsto.

„Ako gledate period od godinu dana, ulaganje u srebro vam je gotovo utrostručilo vrednost“, rekao je Hojer, dodajući da je dugoročni odnos ulaganja i dalje, kako je naveo, izuzetno povoljan.