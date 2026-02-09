Slušaj vest

Udruženje priređivača igara na sreću (UPIS) saopštilo je da je Akcionarsko društvo Lutrija Crne Gore, nakon 76 godina postojanja, prinuđeno da od 5. februara ove godine obustavi obavljanje delatnosti priređivanja igara na sreću u Crnoj Gori.

U saopštenju se podseća da je Lutrija Crne Gore osnovana pre 76 godina upravo radi obavljanja te delatnosti i da je tokom celog perioda poslovanja bila odgovoran privredni subjekt u pravnom poretku države.

Na današnji dan Lutrija Crne Gore nema neizmirenih obaveza prema državi Crnoj Gori, drugim pravnim i fizičkim licima. Tokom prethodnog perioda, pa i u najtežim vremenima, obaveze prema zaposlenima i poslovnim partnerima redovno su i uredno izmirivane, navodi se u saopštenju.

Ističe se da je tokom više od sedam decenija postojanja preko 20.000 građana Crne Gore ostvarilo egzistenciju i profesionalni angažman kroz rad u Lutriji Crne Gore.

Udruženje podseća da Lutrija, pored delatnosti igara na sreću, već 18 godina obavlja i delatnost proizvodnje i emitovanja televizijskog programa. Međutim, kako navode, zbog "kontinuiranog i najnovijeg pravnog nasilja i progona", preduzeće je bilo prinuđeno da u prethodnom periodu otpusti više od 500 zaposlenih, dok danas ima svega 25 zaposlenih.

Foto: Shutterstock, Printscreen

Lutrija Crne Gore bila je prinuđena i da, protiv svoje volje i suprotno sopstvenim interesima, raskine sve važeće ugovore o koncesijama za priređivanje igara na sreću zaključene sa državom Crnom Gorom, navodi se u saopštenju.

Udruženje tvrdi da su Lutrija Crne Gore i pojedini akcionari već duže od deset godina izloženi kontinuiranom i sistematskom pravnom nasilju koje je, kako ocenjuju, poprimilo oblik progona, a u kojem su, prema njihovim rečima, učestvovali pojedinci iz nadležnih državnih organa, uključujući Upravu za igre na sreću, Ministarstvo finansija i Vladu Crne Gore.

- O svemu tome uredno, činjenično i blagovremeno obaveštavali smo sve nadležne institucije, od Ombudsmana do pravosudnih organa, ali su reakcije izostale - ističe se u saopštenju.

Menadžment Lutrije Crne Gore, kako se navodi, pokušavao je da svoja prava i interese zaštiti isključivo kroz pravni poredak Crne Gore, ali su, prema oceni Udruženja, samovolja i zloupotrebe ovlašćenja pojedinih državnih službenika nanele štetu Lutriji, njenim akcionarima, ali i državi i javnom interesu.

- Na ovako kreiran način poslovanja u postojećem ambijentu, Lutrija Crne Gore nije u mogućnosti da ostvaruje Ustavom i zakonima zagarantovana prava - navodi se u saopštenju, uz zahvalnost svim učesnicima igara na sreću, poslovnim partnerima i zaposlenima na poverenju i doprinosu radu i ugledu tog društva.

Lutrija Crne Gore će, dodaje se, nastaviće da egzistira kao privredno društvo kroz proizvodnju i emitovanje televizijskog programa putem TV7, a javnost će, kako navode, putem tog kanala biti detaljnije informisana o, kako tvrde, progonu i ometanju prava na preduzetništvo, prenosi portal RTCG.