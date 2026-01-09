Slušaj vest

Autor teme opisao je gotovo filmsku slučajnost sa rođendanske proslave i pozvao ostale korisnike da podele događaje čije su šanse bile „abnormalno male“.

„Šta vam se dogodilo, a da su šanse bile gotovo nemoguće? Drug mi je na rođendanu bacio upaljač preko cele sobe, a drugi drug, koji je bio u potpuno trećoj priči sa još dvojicom, podigne ruku da nešto pokaže i – kako je podigao ruku – upaljač mu savršeno upadne između dva prsta i tu se zaustavi. Imate li vi neku svoju neverovatnu priču?“

U komentarima su ubrzo počele da se nižu ispovesti – od čiste sreće do brutalnog Marfijevog zakona. Jedna od priča posebno je privukla pažnju jer govori o velikom dobitku na lotou koji je, na kraju, potpuno nestao.

"Dobio sam na lotou"

„Dobio sam na lotou 720.000 kuna na uplatu od četiri kune. Tih 720 hiljada kuna danas vredi oko 95.000 evra, ali u to vreme, 2015. godine, to je bilo oko 139.000 evra. Kao bankar znam šta govorim – tada je sve bilo znatno jeftinije. Kupio sam auto i renovirao staru dedinu kuću u kojoj i danas živim. Nisam kockar niti zavisnik, bila je to čista sreća. Prijatelje i porodicu sam počastio sitnim poklonima, a poslednji novac sam potrošio 2019. godine na putovanje u Japan, Južnu Koreju, Kinu i Rusiju. Malo mi je falilo ‘srećnog novca’, pa sam morao da posegnem i za onim teže zarađenim.“

Drugim rečima – veliki dobitak se istopio, a od loto sreće danas nije ostalo ništa.