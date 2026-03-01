Slušaj vest

Digitalnim nomadima, kojima je potpuno nebitno na kojoj tački na planeti zemlji će da se stacioniraju i odatle da rade, ali i ljudima koji su u potrazi za mirom u prirodi, daleko od gradske buke, zagađenja i užurbanosti gradskog života, pružila se iznenadna prilika da se presele u selo Dražinovići kod Požege.

Naime, u tom selu prodaje se vikendica tip-top sređena po ceni od 55.000 evra. 

- Stambeni objekat je renoviran potpuno iznutra i spolja, ograđen plac. Bruto površina objekta je 180m2 neto 150m2. Građevinska parcela površine 20,18 ari. Etažno grejanje kotao i inverter klima - piše u oglasu koji je objavila Mira na portalu Dijaspora.online.

Kako vlasnica navodi kuća je opremljena potpuno novim nameštajem. Ipak, moglo bi se reći da postoji i jedan problem, a to je što je nekretnina od najbliže prodavnica udaljena tri kilometra. 

- Objekat je udaljen od prodavnica 3km, od Požege 15 km, od Divčibara 20 km, a od žel. stanice Kalenić 5 km - objasnila je  Mira i dodale da je umesto prodaje po ceni od 55.000 evra moguća i zamena za drugu nekretninu.

Iz oglasa se ne vidi da li je vikendica legalizovana i kakva joj je vlasnička struktura, kao i da li ima uvedenu vodu i struju, odnosno sve priključke neophdone za normalan život. 

