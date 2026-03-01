Slušaj vest

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede saopštilo je da je usvojen Pravilnik o izmeni i dopunama Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji, kojim se definiše obaveza pravdanja sredstava računima za repromaterijal.

Visina osnovnog podsticaja ostaje nepromenjena i iznosi 18.000 dinara po hektaru. Sredstva će biti isplaćivana direktno na račune poljoprivrednika, uz obavezu da primljeni iznos u celosti opravdaju računima za nabavku semena, sadnog materijala, mineralnog đubriva i sredstava za zaštitu bilja.

Kako je navedeno u saopštenju, prihvatljivi su računi izdati u periodu od 1. avgusta 2025. do 31. jula 2026. godine, a rok za pravdanje isplaćenog podsticaja je takođe 31. jul 2026. godine.

Pravilnik precizira da elektronske fakture moraju biti u XML formatu, dok fiskalni računi moraju sadržati broj poljoprivrednog gazdinstva (BPG), JMBG za fizička lica ili matični broj za pravna lica. Za ovu godinu prihvatljivo je i unošenje PFR broja sa računa.

U slučaju da korisnik ne opravda celokupan iznos, biće u obavezi da srazmerni deo sredstava vrati u skladu sa zakonom.

Javni poziv za podsticaje po hektaru biće raspisan u ponedeljak, 2. marta, i trajaće mesec dana. Iz ministarstva poručuju da će se isplata vršiti odmah po dobijanju i obradi zahteva, odnosno tokom trajanja javnog poziva.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić izjavio je da je cilj ovakvog načina isplate usmeravanje državne podrške direktno u poljoprivrednu proizvodnju i sprečavanje zloupotreba.