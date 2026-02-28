Slušaj vest

Februar je mesec kada se najintenzivnije orezuje voće, ali ima još dosta voćnjaka gde rezidba nije ni počela i zbog toga ne treba biti zabrinut.

Orezivanje počinje čim lišće počne da otpada sa stabala i traje sve do početka cvetanja.

- U voćnjacima koji se prostiru na više hektara rezidba kreće s jeseni, kada se završi vegetacija i lišće počne da otpada, da bi rezači imali dovoljno vremena da stabla pripreme za novu sezonu - kazao je Borivoj Vesković, inženjer voćarstva i vinogradarstva iz Grgurevaca u Sremu, koji se drugu godinu bavi uslužnim orezivanjem, ali samo na području Srema.

Posao rezača je sve traženiji, kaže, jer malo ljudi ima praksu u tome. Ona se najbolje stiče u svom voćnjaku, a prvo znanje dobija u poljoprivrednim školama i na fakultetima, na vinogradarskom i voćarskom smeru. Vesković je sedam godina radio taj posao u svom voćnjaku. Ove sezone s poslom je krenuo početkom januara i ima rezervisane termine do polovine marta.

- To je deficitarno zanimanje, malo ljudi zna kako se to radi, dok se površine pod voćem svake godine šire. Potražnja za stručnjacima je ogromna, zovu nas sa svih strana i, naravno, ne možemo svuda stići - naveo je Vesković.

U voćnjaku treba biti udarnik Za voćnjak od recimo 30 ari, gde je gusta sadnja i ima 460 stabala, treba dva dana biti udarnik, raditi od jutra do mraka. Doduše, polako se pojavljuju mlađi rezači, inženjenjeri sa fakultetskom diplomom ili studenti na grupi za voćarstvo, koji su prepoznali posao od koga ima zarade.

Svaki rezač ima svoju cenu. Pošto je potražnja velika, usluge orezivanja nisu jeftine. Neki rade po satu, a neki za dnevnicu. Dnevnica je oko 80 evra, ali može da bude i viša i niža. Cena zavisi od veličine voćnjaka i puta koji rezač mora da pređe od svoje kuće do voćnjaka. Uglavnom rezači ne idu na dalek put, već posao ugovaraju na kraćoj kilometarskoj udaljenosti, da bi po obavljenom poslu brže stigli kući. Za posao prvo treba imati alat, dobre i oštre makaze.

- Pre rezidbe stablo se mora pregledati od zemlje do vrha. Rezač mora da prepoznaje rodne i lisne pupoljke, jer ne nosi svaka grana rod. Ne treba ni mnogo ostaviti grana koje nose rodne elemente da ne bi voće prerodilo, jer ga sledećeg leta neće biti ' istakao je Vesković.