Prema podacima koje je Kurir Biznis dobio od Nacionalne službe za zapošljavanje iz Srbije je u poslednjih pet godine posao u Sloveniji pronašlo 13.714 radnika.

Broj ljudi koji su iz Srbije baš u Deželu otišli trbuhom za kruhov verovatno je i veći, ali zanični podaci prikazuju samo one koji su u tu zemlju otišli da rde legalnim putem posredstvom Sporazumu između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije

o zapošljavanju državljana Republike Srbije u Republici Sloveniji.

Koliko državaljana Srbije jew otišlo da radi u Sloveniji: 1.620 lica u 2020.godini,

2.015 lica u 2021. godini

2.708 lica u.2022. godini

2.963 lica u 2023. godini

2.473 lica u 2024. godini i

1.935 lica u 2025. godini.

A kako nam je rečeno u NSZ , koja je nadležna za sporvođenje navedenog sporazuma, radnici iz Srbije odlazili su da rade u Sloveniju na različitim poslovima od običnih fizičkih do građevinskih i inženjerskih.