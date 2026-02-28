Gotovo 14.000 radnika iz Srbije otišlo da radi u Sloveniju: Evo koji poslovi su tamo najtraženiji
Prema podacima koje je Kurir Biznis dobio od Nacionalne službe za zapošljavanje iz Srbije je u poslednjih pet godine posao u Sloveniji pronašlo 13.714 radnika.
Broj ljudi koji su iz Srbije baš u Deželu otišli trbuhom za kruhov verovatno je i veći, ali zanični podaci prikazuju samo one koji su u tu zemlju otišli da rde legalnim putem posredstvom Sporazumu između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije
o zapošljavanju državljana Republike Srbije u Republici Sloveniji.
Koliko državaljana Srbije jew otišlo da radi u Sloveniji:
- 1.620 lica u 2020.godini,
- 2.015 lica u 2021. godini
- 2.708 lica u.2022. godini
- 2.963 lica u 2023. godini
- 2.473 lica u 2024. godini i
- 1.935 lica u 2025. godini.
A kako nam je rečeno u NSZ , koja je nadležna za sporvođenje navedenog sporazuma, radnici iz Srbije odlazili su da rade u Sloveniju na različitim poslovima od običnih fizičkih do građevinskih i inženjerskih.
- Zahtevi za posredovanjem po sporazumu najčešće se odnose na sledeća zanimanja: vozač, varilac, elektromonter, elektroinstalater, bravar, konobar, električar, kuvar i pomoćni kuvar, prodavac, čistačica, sobarica, zidar, druge vrste građevinskih radnika, radnici u prehrambenoj proizvodnji, mašinski tehničar i mašinski inženjer - tvrede za Kurir Biznis u NSZ.