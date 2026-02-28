Slušaj vest

Prema podacima koje je Kurir Biznis dobio od Nacionalne službe za zapošljavanje iz Srbije je u poslednjih pet godine posao u Sloveniji pronašlo 13.714 radnika.

Broj ljudi koji su iz Srbije baš u Deželu otišli trbuhom za kruhov verovatno je i veći, ali zanični podaci prikazuju samo one koji su u tu zemlju otišli da rde legalnim putem posredstvom Sporazumu između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije
o zapošljavanju državljana Republike Srbije u Republici Sloveniji.

Koliko državaljana Srbije jew otišlo da radi u Sloveniji:

  • 1.620 lica u 2020.godini,
  • 2.015 lica u 2021. godini
  • 2.708 lica u.2022. godini
  • 2.963 lica u 2023. godini
  • 2.473 lica u 2024. godini i
  • 1.935 lica u 2025. godini.

A kako nam je rečeno u NSZ , koja je nadležna za sporvođenje navedenog sporazuma, radnici iz Srbije odlazili su da rade u Sloveniju na različitim poslovima od običnih fizičkih do građevinskih i inženjerskih.

- Zahtevi za posredovanjem po sporazumu najčešće se odnose na sledeća zanimanja: vozač, varilac, elektromonter, elektroinstalater, bravar, konobar, električar, kuvar i pomoćni kuvar, prodavac, čistačica, sobarica, zidar, druge vrste građevinskih radnika, radnici u prehrambenoj proizvodnji, mašinski tehničar i mašinski inženjer - tvrede za Kurir Biznis u NSZ.

Ne propustiteMoj biznisGAZDE IH PRIMAJU BUKVALNO SA ULICE, VAŽNO JE SAMO DA HOĆE DA RADE: Za ova dva zanata plata ide i do 150.000 dinara!
pare-novac-dinari.jpg
DruštvoPOSTANITE SEZONSKI GASTARBAJTER: Nemačka traži najmanje 655.000 radnika!
lufthanza-avion-u-vazduhu-165.06.2015.jpg
InfoBizU RUSIJI I EU MAJSTORIŠE 50.000 NAŠIH: Građevinci traže hleb u inostranstvu!
gradjevinci-gradjevinari-radnici.jpg
InfoBizHOĆE SRPSKE STRUČNJAKE: Naši radnici traženi u Nemačkoj, Japanu, Mađarskoj
banka-posao-zaposleni-sluzbenici-kancelarija.jpg