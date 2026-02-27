Slušaj vest

Osim kuće, koja je kako piše u oglasu, useljiva i opremljena nameštajem, kupcu će pripasti i pomoćne zgrade i radionica.

- Kuća je useljiva, sa nameštajem, uz struju, vodu i obezbeđena drva, a tu su i pomoćne zgrade i radionica – idealno za hobi ili dodatni prostor. Mesto za letnjikovac i porodična druženja je spremno. Cena 37.000 evra - piše u oglasu objavljenom na Fejsbuku u grupi "Jeftine nekretnine Srbija".

U opisu kuće navodi se da je dvorište puno zelenila, sadnica voća, kao i da ima i prostora za baštu.

- Na ravnom placu vas dočekuje dvorište puno zelenila, voćnih sadnica, hladovine i prostora za baštu, spremno da stvorite svoj porodični raj. Kuća je useljiva, sa nameštajem, uz struju, vodu i obezbeđena drva, a tu su i pomoćne zgrade i radionica – idealno za hobi ili dodatni prostor. Savršeno je pozicionirana pored puta, u mirnom kraju, blizu škole, fudbalskog igrališta i prodavnice – sve što vam treba, a opet daleko od gradske gužve - navedeno je u oglasu.

Kuća od 88 metara kvadratnih u mestu Staro Lanište kod Jagodine prodaje se po ceni od 37.000 evra.

Vlasnik svoju nekretninu preporučuje kao "dom iz snova koji spaja prirodu, udobnost i slobodu, mesto gde se život napokon usporava, a svaki trenutak postaje uživanje".