Nameštenu kuću od 88 kvadrata prodaju za 37.000 evra: Plac pun voća i zelenila, a tu su i pomoćni objekti
Osim kuće, koja je kako piše u oglasu, useljiva i opremljena nameštajem, kupcu će pripasti i pomoćne zgrade i radionica.
- Kuća je useljiva, sa nameštajem, uz struju, vodu i obezbeđena drva, a tu su i pomoćne zgrade i radionica – idealno za hobi ili dodatni prostor. Mesto za letnjikovac i porodična druženja je spremno. Cena 37.000 evra - piše u oglasu objavljenom na Fejsbuku u grupi "Jeftine nekretnine Srbija".
U opisu kuće navodi se da je dvorište puno zelenila, sadnica voća, kao i da ima i prostora za baštu.
- Na ravnom placu vas dočekuje dvorište puno zelenila, voćnih sadnica, hladovine i prostora za baštu, spremno da stvorite svoj porodični raj. Kuća je useljiva, sa nameštajem, uz struju, vodu i obezbeđena drva, a tu su i pomoćne zgrade i radionica – idealno za hobi ili dodatni prostor. Savršeno je pozicionirana pored puta, u mirnom kraju, blizu škole, fudbalskog igrališta i prodavnice – sve što vam treba, a opet daleko od gradske gužve - navedeno je u oglasu.
Vlasnik svoju nekretninu preporučuje kao "dom iz snova koji spaja prirodu, udobnost i slobodu, mesto gde se život napokon usporava, a svaki trenutak postaje uživanje".
- Sa minimalnim ulaganjima, ovo postaje topao, porodični dom prepun potencijala – sve što ste želeli, na jednom mestu! Uz plac sa kućom prodaju se još 4 parcele, dve pod šumom i dve njive - dodaje se u uglasu.