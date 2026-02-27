Slušaj vest

Pripreme za Specijalizovanu izložbu EXPO 2027. koja će se održati od 15. maja do 15. avgusta 2027. uveliko su u toku. Pored izgradnje EXPO sela sa halama za izlagače, stambenog bloka i hotela srpska prestonica "glanca" svoje lice pripremajući se za događaj koji je nezabeležen u modernoj istoriji Srbiji.

Pored smeštajnih kapaciteta, sređivanja ulica i izgradnje novih bulevara i saobraćajnica vodi se računa o svim detaljima, pa i atrakcijama koje će tokom EXPO-a biti dostupne kako brojnim turistima koji će dolaziti u Beograd, tako i stanovnicima srpske prestonice. Osim atraktivnog Prirodnjačkog muzeja i akvarijuma kakav nije viđen na Balkanu, na Ušću će biti još jedna atrakcija. U pitanju je panoramski balon koji že biti sjajan način za razgledanje lepota Beograda iz vazduha.

Ova inicijativa pokrenuta je na predlog preduzeća EXPO 2027 d.o.o. Beograd, a prema navodima iz Urbanističkog projekta za park Ušće, u okviru parka je definisana zona za postavljanje privremenog sadržaja atrakcije u vidu balona za panoramsko razgledanje Beograda.

Lokacija je predviđena u središnjem delu parka u Bloku 15, severno od Brankovog mosta i naspram Tržnog centra Ušće. Ovakve balone u turističke svrhe već koriste brojne evropske i svetske prestonice, a najpoznatiji je turski grad Kapadokija koji je od balona napravio ozbiljan biznis i zarađuju ogroman novac od turista koji dolaze zbog vožnje balonima.

Balon na beogradskom Ušću za vertikalno kretanje imaće ograničenje u visini do 150 metara, dok korpa prima oko 30 putnika pored pilota balona. Sigurno funkcionisanje zahteva zonu prečnika 60 metara sa platformom za sletanje. Da bi balon leteo iznad Beograda neophodna je saglasnost Direktorata civilnog vazduhoplovstva Srbije. Ovo će biti još jedna atralcija Beograda koji bez sumnje postaje savremeni regionalni turistički centar.

Još uvek nije poznato kako će tačno izgledati beogradski balon, koliko će trajati vožnja i po kojoj ceni, ali nema sumnje da že se i to vrlo brzo saznati.

Turistički let balonom, barem je tako u Kapadokoji i drugim gradovima koji imaju ovu atrakciju najčešće traje između 45 i 75 minuta, a cena varira od 100 do 200 evra u zacisnosti od interesovanja putnika. Pre poletanja pilot će putnicima detaljno objasniti šta ih čeka i pokazati poseban položaj koji treba naprave tokom sletanja.

Svaki balon se sastoji iz korpe i same kupole balona koji se u vazduhu održava pomoću razlike u težini između spoljnog vazduha i unutrašnjeg toplog gasa. Topao gas ide u vrh kupole balona i diže ga naviše. Da bi balon dobio dozvolu za poljetanje zavisi od vremenskih uslova pre svega od jačine vetra koji ne sme da pređe 4 m/s zbog bezbednosti putnika.

Baloni kao sredstvo prevoza se smatraju jednim od prvih vazduhoplova sa kojima je čovek poletio sa zemlje, a njihova istorija datira još od 1783. god. Prvu posadu jednog balona nisu činili ljudi, već jedna ovca, petao i patka, a nedugo nakon toga, organizovan je let i sa ljudima.