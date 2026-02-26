Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da sutra kreće teretni saobraćaj na pruzi od Beograda do Budimpešte.

Kako je predsednik naveo, pruga za putnički saobraćaj bi trebalo da bude otvorena do kraja marta.

- Sutra kreće teretni saobraćaj Beograd-Budimpešta, 5. marta mislim da je razgovor sa Mađarima oko svih tehničkih pitanja za putnički saobraćaj, verujem da do kraja marta ćemo da otvorimo prugu za putnike Beograd-Budimpešta - rekao je Vučić novinarima u Astani, gde boravi u dvodnevnoj zvaničnoj poseti.

Istakao je da će putnici, kada pruga bude otvorena, iz Novog Sada za dva sata i pet minuta stizati u centar Budimpešte.