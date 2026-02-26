Slušaj vest

U okviru programa podrške internacionalizaciji domaćih kompanija, Privredna komora Srbije organizovala je B2B susrete srpskih privrednika sa francuskom kompanijom Manutan, jednim od vodećih evropskih dobavljača kancelarijskog nameštaja i opreme za radne prostore.

Ivana Adamović, savetnik predsednika Privredne komore Srbije, istakla je da je cilj da se srpskim kompanijama omogući stabilan pristup velikim evropskim lancima snabdevanja kroz direktno poslovno povezivanje, ciljane B2B susrete i kontinuiranu institucionalnu podršku. Adamović je podsetila da je poseta kompanije Manutan Srbiji realizovana je u okviru niza događaja koje Komora organizuje sa ciljem povezivanja domaćih kompanija sa inostranim partnerima kao i da je sličan program posete i sastanaka organizovan za firmu Buic Construction.

- Poseta kompanije Manutan i B2B sastanci sa našim proizvođačima pokazuju da Privredna komora Srbije konkretno radi na povezivanju domaćih kompanija sa francuskim tržištem. Manutan, kao jedan od vodećih evropskih distributera u B2B sektoru, prepoznao je kvalitet i potencijal srpske industrije nameštaja i opreme. To je važan signal poverenja i dobra osnova za dogovor o konkretnim izvoznim poslovima - izjavila je Adamović.

Foto: Shutterstock/anon_tae

Žan-Kristof Gak, direktor nabavke u ovoj francuskoj kompaniji rekao je da je motiv dolaska pronalazak novih partnera za saradnju u regionu.

- U potrazi za dobavljačima u Istočnoj Evropi, obratili smo se Privrednoj komori Srbije kako bismo dobili listu potencijalnih partnera. Želeo sam da se bliže upoznam sa srpskim tržištem i ova poseta je bila odlična prilika za to. Organizacija sastanaka bila je na izuzetnom nivou. Imao sam veoma produktivne razgovore sa kompanijama različitih veličina i profila - rekao je Gak i dodao da je za dalje korake važna pažljiva procena proizvodnih kapaciteta potencijalnih partnera - ističući da je konzistentnost ključna u dugoročnim partnerstvima.

- Drago mi je da su srpske kompanije veoma motivisane za saradnju i širenje svog prisustva na međunarodnim tržištima - rekao je Gak.

U programu poslovnih susreta učestovale su naše kompanije iz drvne industrije, građevinskog i metalskog sektora, sa posebnim fokusom na proizvodnju i opremanje kancelarijskih poslovnih prostora.

Aleksandar Stojanović, predstavnik kompanije „Metal Art“ koja se bavi obradom metala i posluje kao podizvođač za druge kompanije istakao je da postoji prostor za potencijalnu saradnju i proizvodnju po zahtevima partnera.

- Predstavnicima kompanije Manutan poslaćemo katalog proizvoda i nastaviti razgovore o konkretnim modelima saradnje - rekao je Stojanović.

David Marković, direktor kompanije „Ktitor“, rekao je da do sada ova kompanija nije imala priliku da sarađuje sa francuskim kompanijama.

- Reč je o ozbiljnoj i snažnoj privatnoj kompaniji koja posluje na celom tržištu Evropske unije. Zainteresovani smo za mogućnost plasmana naših proizvoda, posebno u segmentu proizvodnje i opremanja kancelarijskog nameštaja. Drago nam je što smo imali priliku da učestvujemo u ovim razgovorima i iskoristimo ovu šansu za nova partnerstva - izjavio je Marković.