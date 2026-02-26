Slušaj vest

Dan eUprave održan je danas u opštini Bela Palanka, u okviru projekta „eUprava za sve“, sa ciljem da se građanima približe mogućnosti i prednosti korišćenja elektronskih usluga.

- U Beloj Palanci već su omogućene ključne elektronske usluge kao što su eID, eSanduče, ePisarnica i eVrtić, a zaposleni su prošli obuke za sistem ePlati i pripremu za uvođenje ePečata u klaudu. Naš cilj je da građani u svojim mestima mogu da završavaju administrativne poslove brzo, jednostavno i transparentno, bez papira i nepotrebnih odlazaka na šalter. Intenzivno radimo na široj upotrebi eSandučeta, povećanju broja eGrađana i unapređenju infrastrukture za pružanje usluga. Na ovaj način približavamo modernu javnu upravu građanima Bele Palanke, štedimo vreme, smanjujemo troškove i podižemo kvalitet života - izjavila je Marić.

Foto: Beta/Marina Jančević

Od početka realizacije projekta, u saradnji sa opštinom Bela Palanka sproveden je niz aktivnosti usmerenih na unapređenje digitalnih kapaciteta, modernizaciju rada javne uprave i jačanje znanja zaposlenih.

Pomoćnica direktora Kancelarije za IT i eUpravu, Biljana Marić, naglasila je da projekat „eUprava za sve“ ima za cilj da podstakne šire korišćenje elektronskih usluga, kao da lokalne samouprave, poput Bele Palanke, nastave posvećeno sa digitalnom transformacijom.

- Danas smo u Beloj Palanci uspešno realizovali Dan eUprave u okviru projekta eUprava za sve i pokazali da naša opština korača u korak sa savremenim trendovima digitalizacije. Veliki broj naših sugrađana iskoristio je priliku da se informiše o uslugama koje pruža Portal eUprava, kao i da uz stručnu podršku otvori svoj eID nalog i započne korišćenje elektronskih usluga. Bela Palanka je jedna od prvih opština u Srbiji u kojoj je otvoreno Jedinstveno upravno mesto, koje građanima omogućava da na jednom mestu, brže i efikasnije završe poslove koje imaju sa upravom. Posebno mi je drago što su građani prepoznali značaj digitalnih servisa koji štede vreme, pojednostavljuju procedure i omogućavaju bržu i efikasniju komunikaciju sa upravom. Naša lokalna samouprava ostaje posvećena unapređenju usluga i stvaranju moderne, dostupne i transparentne uprave po meri svih građana. Zahvaljujem se predstavnicima Kancelarija za IT i eUpravu, kao i svim partnerima na projektu eUprava za sve, na podršci i uspešnoj saradnji. Nastavljamo da radimo na digitalnoj transformaciji Bele Palanke, jer je to ulaganje u efikasniju administraciju i kvalitetniji život naših sugrađana - istakao je predsednik opštine Bela Palanka, Goran Miljković.

1/6 Vidi galeriju Dan eUprave u Bačkoj Palanci Foto: Marina Jančević

Dan eUprave predstavlja jedinstvenu priliku da lokalne samouprave unaprede svoje usluge, optimizuju procese i postanu prepoznatljivi nosioci digitalne transformacije, u korist građana i privrede. U okviru ovog projekta izabrano je deset lokalnih samouprava koje će, u saradnji sa stručnim timovima Kancelarije i partnera, raditi na unapređenju elektronskih usluga za sve građanke i građane.

Dan eUprave zajednički su pokrenuli Kancelarija za IT i eUpravu, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), NALED i Svetska banka, sa ciljem da elektronska uprava postane dostupna svima, bez obzira na veličinu i kapacitete lokalne samouprave.