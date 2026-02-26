Slušaj vest

Za prosečnog građanina danas je kupovina stana gotovo nerealna - sve veće cene i ograničena ponuda čine da standardni budžet ne može da obezbedi ni mali stan u većim gradovima. Stručnjaci ocenjuju da prostora za nagli pad cena stanova nema, ali upozoravaju na sve izraženiji jaz između cena i kupovne moći građana.

Analize pokazuju da je tržište nekretnina u Srbiji u velikoj meri oblikovano nedostatkom ponude u odnosu na potražnju. Bilo da je reč o nuždi ili o želji da se novac sačuva na siguran način, nekretnine se i dalje smatraju najpouzdanijim oblikom ulaganja. Prosečan kupac sve češće nailazi na prepreke: izbor je ograničen, a cene kvadrata često daleko iznad realnih mogućnosti većine domaćinstava. To znači da je kupovina stana danas praktično nedostižna za većinu građana.

S druge strane, investitori i profesionalne agencije nastoje da iskoriste aktuelnu situaciju. Posledice ovakvog odnosa ponude i potražnje jasno se vide u ubrzanom rastu cena kvadrata u najvećim gradovima, dok manji gradovi beleže sporije, ali ipak primetno povećanje.

Prosečan kvadrat u Beogradu 3.350 evra

Aleksandra Mihajlović iz 4zida, specijalizovanog portala za oglašavanje nekretnina, tržište prodaje stanova u Srbiji i dalje beleži rast, ali je dinamika danas znatno umerenija u odnosu na period intenzivnog rasta tokom 2021-2023. godine.

- Na 4zida, prosečna oglašena cena stanova u Beogradu porasla je sa 3.000 u prvom kvartalu 2024. na 3.150 u 2025, dok je trenutno na nivou od oko 3.350 evra po metru kvadratnom. To znači da je kvadrat danas u proseku skuplji za oko 350 evra u odnosu na isti period pre dve godine - kaže ona. Na konkretnom primeru, stan od 40 kvadrata koji je koštao oko 120.000 evra sada zahteva budžet od približno 134.000 evra.

Dvogodišnji rast u Beogradu, posmatrano kroz oglašene cene stanova na 4zida, iznosi oko 11 odsto. Kada je reč o prosečnim cenama kvadrata u većim gradovima, u sva četiri velika grada vidljiv je dvogodišnji rast.

- Promena prosečne oglašene cene na 4zida za period od 2024. do 2026. godine pokazuje da Beograd i Novi Sad beleže rast od 11,6 odsto, Niš beleži gotovo 18 odsto rasta, dok je u Kragujevcu rast 11,3 odsto - objašnjava Mihajlović.

Iako se podaci sa portala 4zida razlikuju od zvaničnih statistika RGZ-a, osnovni trend ostaje isti. Prema tim zvaničnim podacima, prosečna cena kvadrata u Srbiji porasla je sa oko 1.100 evra 2020. godine na oko 1.800 evra 2025. godine, dok je u Beogradu prosečna cena kvadrata u istom periodu skočila sa 1.400 na oko 2.545 evra. I ove cifre potvrđuju kontinuirani rast cena, ali i da trend rasta nije ograničen samo na glavni grad.

Što se tiče strukture ponude, profesionalni segment ima dominantnu ulogu - oko 95 odsto ponude u Beogradu objavljuju agencije, investitori učestvuju sa približno 5-6 odsto, dok direktna prodaja od vlasnika čini oko 1-2 odsto ukupnih oglasa. Profesionalne agencije češće oglašavaju novogradnju i nekretnine na atraktivnim lokacijama, što utiče na viši prosečni cenovni nivo.

- Oglasi fizičkih lica imaju znatno manji udeo i kod njih se češće uočavaju korekcije cena tokom trajanja oglasa, ali zbog malog procentualnog učešća njihov uticaj na ukupni cenovni trend je ograničen - kaže ona.

Foto: Kurir

Najstabilniji rast beleže stanovi u većim gradovima, naročito novogradnja u Beogradu i Novom Sadu. Niš se izdvaja po bržem rastu cena, delom i zato što su pre dve godine stanovi bili znatno jeftiniji nego u većim gradovima. U Kragujevcu je rast prisutan, ali umereniji.

"Danas ljudi kupuju ono što mogu i moraju, a ne ono što žele"

Na pitanje o mogućim korekcijama cena u narednim godinama, Mihajlović naglašava da trenutno nema signala da će doći do naglog i opšteg pada cena.

- Dokle god postoji stabilna tražnja i dok se stanovi prodaju u relativno kratkom roku, teško je govoriti o ozbiljnom cenovnom padu. Realnije je očekivati fazu stabilizacije uz selektivne korekcije u segmentima sa većom konkurencijom u ponudi i sporijom realizacijom prodaje - kaže.

Sličan stav deli i procenitelj za nekretnine Milić Đoković, koji smatra da je pitanje "realnosti" cena u Srbiji zapravo šire od same kupovne moći građana. Kako navodi "danas ništa nije realno, pa ni cene nekretnina“. Ipak, prema njegovim rečima, nekretnina je kapitalna investicija koja se kupuje jednom ili dva puta u životu i do koje se teško dolazi, a tržište u Srbiji danas jeste veoma privlačno.

- U odnosu na region možda jesmo skuplji, ali smo i najatraktivnije i najveće tržište. Kupovna moć ne definiše potpuno tržište - nekretnine se uglavnom ne kupuju samo od plata - objašnjava Đoković.

Foto: Marko Smiljković

Govoreći o tome šta najviše utiče na cenu kvadrata, presudni faktori cena su ponuda i potražnja.

- Nekretnine su siguran način da se sačuva kapital - taj kapital sigurno ne propada. Ljudi ulažu u nekretnine da zaštite novac, iako cene mogu varirati - kaže on.

Iako se često stiče utisak da se mnogo gradi, Đoković podseća da novogradnje i dalje nije dovoljno za pokriće potražnje, dok je ponuda stare gradnje ograničena. Danas ljudi kupuju ono što mogu i moraju, a ne ono što žele. Najtraženiji su dvosobni i dvoiposobni stanovi do 60 ili 70 kvadrata, sa cenom između 3.000 i 4.000 evra po kvadratu.

- Stanovi srednjeg ranga od 150.000 do 200.000 evra prodaju se neverovatno brzo, a stanovi od 40.000 do 50.000 evra još brže. Ljudi kupuju ono što mogu, a kasnije, kada budu bogatiji, kupuju ono što žele - navodi on.

"Jeftiniji krediti, skuplji stanovi"

Upoređujući dostupnost stanova danas i pre deset godina, Đoković ocenjuje da je kupovina sada teža, iako su krediti povoljniji.

- Teško je i ranije bilo, ali sada je teže. Krediti su danas jeftiniji - tri do četiri odsto kamata, dok su ranije bili 10 do 11 odsto, što je tada limitiralo kupovinu. Danas se oko 30 odsto kupoprodaje realizuje preko kredita, ranije je to bilo između dva i 10 odsto. Ipak, nekad su nekretnine bile dosta jeftinije - kaže on.

Ipak, ni jeftinija kamatna stopa ne olakšava kupovinu stanova. Đoković ukazuje na evidentnu razliku između kupaca sa gotovinom i onih koji koriste kredit. Kako kaže, prodavci često ne žele da čekaju kupce koji se oslanjaju na kredit, posebno za stanove srednje vredne za koje imaju zainteresovani kupci sa gotovinom.

- Prodavci žele sigurnost - ako postoji zainteresovan kupac sa gotovinom, često ga biraju jer žele da transakcija bude brza i sigurna. Kupci sa kreditom mogu da čekaju, ali to prodavce često ne zanima. Nekad se radi o nepoverenju, ali češće je u pitanju želja da što pre i bez čekanja prodaju nekretninu - kaže on.

Foto: Drazen Zigic/Shutterstock

Na pitanje da li se može očekivati pad cena, Đoković je skeptičan. Kako kaže, smanjenje cena nije realno jer vrednost novca pada. Sve je poskupelo - energenti, radna snaga, hrana, kafa, čokolada.

- Ako nekretnine počnu da padaju, to bi bio znak recesije. Stabilizacija može da se desi, ali pad cena ne - smatra on.

Milić Đoković objašnjava da nominalne plate i ukupni iznosi novca ne odražavaju uvek stvarnu kupovnu moć.

- Na primer, devedesetih smo možda bili 'milijarderi' po ciframa na papiru, ali te iste milijarde nisu nam omogućavale da kupimo ni osnovne stvari poput cigareta. Danas, iako neko zarađuje, recimo, 2.000 evra mesečno, za taj novac može da kupi samo pola kvadrata u Beogradu. Pre deset godina, za 1.000 evra mogao si da kupiš dva kvadrata. Tako da, kupovna moć i nominalni iznosi novca nisu ista stvar - to je realnost tržišta - zaključuje Đoković.