Izbor internet domena često deluje kao tehnička odluka, ali u praksi predstavlja jedan od ključnih elemenata digitalnog identiteta kompanije. Upravo toj dilemi biće posvećen jedan od najzanimljivijih segmenata konferencije Dan internet domena Srbije DIDS 2026, koja će biti održana 17. marta u Domu omladine Beograda.

U fokusu programa nalazi se interaktivni fireside chat„.RS vs .COM“, osmišljen kao dinamičan dvoboj na bini, u kojem će se direktno “sukobiti” argumenti za nacionalne i globalne domene. Format nije zamišljen kao klasična panel diskusija, već kao energična razmena stavova uz aktivno uključivanje publike, što ovoj temi daje dodatnu težinu i praktičnu vrednost.

Perspektivu nacionalnih .RS domena zastupaće Mladen Savić, osnivač i direktor kompanije True-False Hosting, koji iza sebe ima više od 20 godina iskustva u IT industriji. Njegova karijera obuhvata rad na internet i mrežnoj infrastrukturi, razvoj web aplikacija i serverskih sistema, kao i dugogodišnje iskustvo u projektovanju serverske arhitekture i administraciji produkcionih sistema.

Kompanija koju vodi danas se ubraja među ovlašćene registre nacionalnih domena u Srbiji, a u kratkom periodu ostvarila je najbrži rast u svojoj kategoriji, što potvrđuje i priznanje RNIDS-a. Fokus njegovog rada je na pouzdanosti i performansama internet servisa, kao i podršci digitalnom poslovanju malih i srednjih preduzeća, što njegovu perspektivu čini posebno relevantnom za domaće tržište.

Sa druge strane, globalni pogled na domene predstaviće Zoran Buhavac iz kompanije Gama Electronics, stručnjak sa višedecenijskim iskustvom u telekomunikacijama i IKT sektoru. Profesionalni put započeo je u Telekomu Srbija, gde je radio na održavanju sistema i radu sa velikim poslovnim korisnicima, a od 2004. godine aktivno je uključen u razvoj i prodaju internet usluga.

Njegova dugogodišnja uključenost u rad Fondacije RNIDS, uključujući i funkcije predsednika Upravnog odbora i predsednika Konferencije suosnivača, donosi dodatnu dimenziju diskusiji, jer povezuje tehnički, poslovni i strateški pogled na razvoj domena u Srbiji i šire.

Ova razmena stavova dolazi u trenutku kada podaci jasno pokazuju promene na tržištu. .RS domen od 2008. godine beleži kontinuiran rast, od prvih desetina hiljada registracija do više od 160.000 aktivnih domena danas, dok istraživanja pokazuju da čak 69,8% firmi u Srbiji koristi .RS domen, naspram 25,6% koje koriste .COM.

Upravo ovi trendovi otvaraju ključna pitanja za kompanije: da li je lokalni domen postao podrazumevani izbor, kako utiče na poverenje korisnika i prepoznatljivost brenda, i gde se u toj slici nalazi globalni .COM kada je reč o širenju poslovanja van granica domaćeg tržišta.

Konferenciju organizuje Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije“, a DIDS 2026 se održava pod sloganom „Novi horizonti“, sa fokusom na budućnost digitalnog identiteta i razvoj internet prostora. Tokom jednodnevnog programa biće predstavljena najnovija istraživanja, panel diskusije i keynote predavanja, koja dodatno osvetljavaju ulogu domena u savremenom poslovanju.

DIDS već godinama okuplja ključne aktere internet zajednice, a ovogodišnje izdanje donosi još izraženiji fokus na strateške odluke koje direktno utiču na digitalno prisustvo kompanija.

Zbog velikog interesovanja i ograničenog broja mesta, organizatori preporučuju da se zainteresovani prijave putem zvaničnog sajta konferencije. Za sve koji neće biti u mogućnosti da prisustvuju uživo, obezbeđen je i prenos putem RNIDS-ovog Jutjub kanala.