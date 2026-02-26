Slušaj vest

Zahvaljujući popularnim platformama, rezervacija smeštaja postala je nezamisliva bez čitanja recenzija, čiji se broj neretko meri stotinama. Iako nam one olakšavaju izbor, detaljan pregled svakog komentara zahtevao bi sate analize, što proces planiranja odmora može učiniti vrlo frustrirajućim.

Ovaj problem rešila je TrueStay aplikacija koja za 30 sekundi iščita sve recenzije i daje rezime. U pitanju je novi digitalni alat koji koristi veštačku inteligenciju (AI) da brzo pomogne u donošenju odluke da li je određeni turistički smeštaj (hotel, apartman, Airbnb) zaista dobar pre rezervacije.

Lično iskustvo

Iza inovacije koja je nastala iz ličnog lošeg iskustva stoje mladi programeri iz Beograda koji su okupljeni oko startapa Ukis AI. O samoj aplikaciji i iskustvu koje je stekao u razvoju veštačke inteligencije govorio je Jovan Kiš.

Jovan nam je otkrio kako su njegov prijatelj i on shvatili da frustracija oko čitanja recenzija zapravo može da postane odlična biznis prilika.

- Nismo odmah videli TrueStay kao biznis. Napravili smo proizvod za sebe - jer nas je nerviralo da čitamo stotine recenzija svaki put kad rezervišemo smeštaj. Shvatili smo potencijal tek kada smo lansirali i objavili post na LinkedIn-u koji je eksplodirao - 185.000 pregleda, 1.500 lajkova, preko 6.000+ korisnika za nedelju dana, bez ikakvih reklama - tu smo shvatili da ovo nije samo naš problem. Ljudi su masovno reagovali jer se svako prepoznao u toj frustraciji - te smo mi prepoznali priliku - navodi Jovan Kiš koji studira na jednom od IT odseka na Univerzitetu Sorbona u Parizu.

Foto: Halfpoint/Shutterstock

Ideja o TrueStay-u je, kako kaže, nastala iz čiste potrebe. Jedno putovanje i dilema koja zahteva dosta vremena i posvećenosti, bili su "Aha!" momenat za mlade programere.

- Filip Urošević, moj ko-osnivač i ja smo planirali put u Amsterdam i tražili smo smeštaj, a obojici se nije dalo da čitamo stotine recenzija. Pomislio sam, pa mi se bavimo AI-em (imamo startup pod imenom UkisAI koji se poslednje dve godine bavi razvojem AI proizvoda), zašto ne bismo napravili nešto što će to da uradi umesto nas? I bukvalno za jedan vikend sam napravio prvi prototip TrueStay-a. Filip ga je doterao, utegao, i onda je neko vreme stajao kao naš interni alat. Nismo planirali da to bude proizvod - koristili smo ga za sebe. Tek kad smo ga lansirali i videli kako ljudi reaguju, shvatili smo šta imamo u rukama - rekao je Jovan.

Šta radi TrueStay aplikacija? Automatski čita i sumira recenzije gosta sa različitih sajtova (kao što su Booking, Airbnb itd.)



Na osnovu ogromnog broja komentara, aplikacija pravi kratak i jasan rezime najboljih i najlošijih stvari o smeštaju

Na osnovu ogromnog broja komentara, aplikacija pravi kratak i jasan rezime najboljih i najlošijih stvari o smeštaju Pomaže da za 30 sekundi dobiješ pravu sliku o mestu pre nego što rezervišeš – umesto da čitaš stotine recenzija ručno

Foto: Shutterstock

Sam prototip aplikacije je, kako kaže, nastao za vikend. Posle toga su polirali i testirali, a aplikaciju su lansirali 23. januara 2026. godine. Iako je od prve linije koda do lansiranja prošlo malo manje od dva meseca, aplikacija je postala globalni proizvod.

Jovan je prototip napravio u Parizu, a Filip u Beogradu. Od prvog dana rade na daljinu, ali je baza srpska prestonica.

- Baza nam je u Beogradu jer smo obojica sa FON-a i tu nam je mreža ljudi, ali za ovakav tip proizvoda lokacija zaista nije ograničenje -korisnici su nam globalni od prvog dana. Jezgro tima smo Filip i ja - on je tehnički, ja sam biznis strana. Nedavno smo angažovali UI/UX dizajnere i radimo na proširenju tima. Ono što je fascinantno kod AI proizvoda je da dvoje ljudi može da napravi nešto za šta bi ranije trebao tim od 20 - istakao je naš sagovornik.

Kako se koristi TrueStay?

True stay aplikacija se koristi vrlo jednostavno, a korisnik za svega par sekundi dobije neophodne informacije.

- Korisnik kopira link smeštaja sa Booking-a ili Airbnb-a, zalepi ga u TrueStay, i za par sekundi dobije kompletnu analizu. AI pročita sve recenzije (i stotine i hiljade), analizira sentiment, identifikuje ključne teme - čistoća, lokacija, buka, WiFi, domaćin - i generiše sažetak sa ocenama po kategorijama. Umesto da trošiš dva sata čitajući komentare, za dva minuta imaš jasnu sliku. Plus, imamo i Compare funkciju gde možeš uporediti dva ili više smeštaja jedan pored drugog - objašnjava Jovan.

Foto: NEIL HALL/EPA

Ljudi iz njihovog okruženja odmah su prepoznali da je ideja zaista revolucionarna.

- Najčešća reakcija je "Zašto ovo već ne postoji?", što nam je bila najbolja validacija. Ljudi su navikli da troše sat-dva čitajući recenzije, i kad vide da AI to može za dva minuta, oduševljeni su. Posebno nas raduje to što se korisnici vraćaju - koriste TrueStay svaki put kad planiraju putovanje, što znači da smo pogodili pravi problem, ne samo viralan momenat - istakao je Jovan Kiš.

Evolucija aplikacije u ličnog asistenta

Jovan ističe da je plan da TrueStay u budućnosti preraste u ličnog AI putnog asistenta.

- TrueStay danas analizira recenzije, ali sutra želimo da bude tvoj lični AI asistent za putovanja. Zamislite da kažete: "Hoću vikend u Barseloni, volim dobru hranu i mir" i AI vam nađe savršen smeštaj, uporedi cene, predloži aktivnosti, čak i napravi ceo itinerer (plan puta). Ne samo smeštaj, nego kompletno iskustvo putovanja. Rad na tome je već u toku - otkrio nam je sagovornik.

Zašto je TrueStay korisna aplikacija Obični sistemi ocenjivanja ponekad mogu da zbune korisnika - objekat može da ima visoku ocenu, ali u recenzijama ljudi često navode važne nedostatke (npr. nema Wi-Fi, daleko je od centra i sl.). TrueStay to sve brzo analizira i izvlači suštinu.

Putovanje na recept Foto: Shutterstock

Napominje da AI menja turistički sektor iz korena i da oni žele da budu na čelu te promene. Zbog toga im je apsolutni fokus na TrueStay aplikaciji, a trenutno rade na akviziciji korisnika - šire se na globalno tržište i razvijaju tim.

Njihov slogan je "Napravljeno od putnika, za putnike", a verujemo da će TrueStay ubrzo postati novi zlatni standard u turističkoj industriji.